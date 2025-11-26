Barselona glatko izgubila na gostovanju Čelsiju. Zablistao vunderkind domaćih Estevao Vilijan (18) i postigao spektakularan pogodak.

Izvor: EPA/NEIL HALL

Čelsi je razbio Barselonu 3:0 u Ligi šampiona, iskoristivši to što je španski tim odigrao čitavo drugo poluvrijeme bez usključenog Ronalda Arauha. Lamin Jamal, najveća zvijezda gostiju, vidio je kako igra 18-godišnjak domaćih, Estevao Vilijan, Brazilac koji je ovog ljeta stigao u Čelsi iz Palmeirasa.

Čelsi je poveo autogolom Žila Kundea u 27. minutu, a stadion se zatresao kada je Estevao u 55. minutu utrčao u peterac po desnoj strani, pa snažnim udarcem kraj dvojice čuvara pocijepao mrežu gostiju. Golman Barse Đoan Garsija nije uspio ni da vidi tu loptu od snage kojom je zakucana u gol.

Konačnih 3:0 na Stamford Bridžu postavio je mladi Lajam Delap (22), iskoristivši to što je Enco Fernandez potpuno nesebičan. Mogao je Argentinac da sam šutne u situaciji "jedan na jedan", ali je odlučio da proigra engleskog napadača, koji mu nikad neće zaboraviti svoj prvi gol u Ligi šampiona.

Čelsi je pobjedom izbio na peto mesto tabele, jednu poziciju iznad Mančester sitija koji je ove večeri izgubio kod kuće od Bajer Leverkuzena.



