Taman što se oporavio od povrede, Kol Palmer mora na novu pauzu i to je ogroman udarac za Čelsi.

Izvor: Profimedia

Najbolji fudbaler Čelsija i standardni engleski reprezentativac Kol Palmer neće moći da se vrati na teren, saopštio je trener tima iz Londona Enco Mareska. Po rečima šefa stručnog štaba kluba sa Stamford Bridža, Palmer je doživio neugodnu povredu u svom domu.

Kako se navodi, Palmer se u potpunosti oporavio od povrede prepona koja ga je mučila, a nakon što se vratio u trenažni proces i počeo da se sprema za mečeve slavnog engleskog tima, polomio je prst na nozi! Za sada se ne znaju detalji i još nije otkriveno na koji je način engleski ofanzivac stigao

"Nažalost, imao je nesreću kod kuće gde je udario prst i polomio ga. Nije toliko strašno, ali sigurno neće igrati naredne nedelje a čekaju nas mečevi protiv Barnlija, Barselone u Ligi šampiona i Arsenala. Vidjećemo do narednog vikenda i meča sa Arsenalom, ali teško je dati sada neki sud", rekao je Mareska pred veoma važan period koji čeka njegovu ekipu.

Palmer je ove sezone odigrao samo četiri susreta, tri u Premijer ligi i jedan u Ligi šampiona i za ukupno 235 minuta na terenu upisao dva pogotka. Gledajući ukupno, Palmer je na 101 utakmici za Čelsi postigao 56 golova i asistirao 27 puta, a može se reći da je u prethodne dvije sezone bio najbolji fudbaler tima iz Londona.