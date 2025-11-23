Navijači Zvezde posle još jednog poraza rekli igračima šta misle o njihovoj lošoj igri

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Fudbaleri Crvene zvezde prišli su navijačima posle poraza od Javora i poslušali "bukvicu" koju im je održao vođa Delija. Igrači Zvezde ponovo su razočarali svoje navijače, kiksnuvši čak četvrti put u poslednjih pet kola. U tom nizu su izgubili od Vojvodine i Javora i igrali nerešeno protiv Radničkog iz Niša i Radnika iz Surdulice.

S obzirom na tako velike probleme u domaćem prvenstvu, Zvezda je i dalje druga na tabeli iza Partizana koji takođe prolazi kroz velike probleme sa formom i takođe je izgubio u ovom kolu.

U takvoj situaciji, navijači Zvezde nisu okrenuli leđa ekipi već su je bodrili i u Ivanjici, gde su posle utakmice izneli svoj stav pred igračima o njihovim igrama. Fudbaleri su ih slušali sa rukama na kukovima i napustili su tribinu Delija sa pognutim glavama.

Vidi opis Delije očitale lekciju fudbalerima Zvezde: Pognutih glava su otišli u svlačionicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: TV Arena sport Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Sledeću utakmicu Zvezda će igrati u četvrtak protiv rumunskog FSCB-a u Ligi Evrope na "Marakani"