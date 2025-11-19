Reprezentacija Hrvatske se vratila u top 10, nakon pobjeda nad Farskim ostrvima i Crnom Gorom i dalje je najbolje plasirana selekcija sa prostora bivše SFRJ

Izvor: FSCG

U odnosu na prethodno objavljivanje liste Crna Gora je izgubila 0,79 bodova, pa sada na listi ima 1.297,09 bodova. Podsjećamo, u poslednjiih mjesec dana „sokoli" su odigrali dva meča, savladali u gostima Gibraltar sa 2:1, a poraženi su na stadionu pod Goricom od Hrvatske sa 2:3. Zanimljivo je da su Crnu Goru na listi pretekli Kurasao, koji je prije par danas plasirao na Mundijal i selekcija Kosova.

Reprezentacija Hrvatske se vratila u top 10, nakon pobjeda nad Farskim ostrvima i Crnom Gorom i dalje je najbolje plasirana selekcija sa prostora bivše SFRJ. Srbija je nazadovala za jednom mjesto na listi i sada je na 37. mjestu. Sjeverna Makedonija je ostala na 65. mjestu, dok je Bosna i Hercegovina napredovala je za četiri pozicije i sada je 71. selekcija na planeti i ima 1362,37, prenosi Dan.

Lider na listi je i dalje Španija, druga je Argentina, treća Francuska, iza su još Engleska, Brazil, Portugalija, Holandija, Belgija, Nemačka i Hrvatska, koja je deseta na svijetu.