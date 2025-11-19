Granit Džaka bio je vidno nezadovoljan zbog zvužduka sa tribina

Izvor: MN Press, Screenshot/Twitter/@FootballKosovo

Reprezentativac Švajcarske Granit Džaka (33) doživeo je neprijatno iskustvo na meču svoje zemlje protiv tzv. Kosova. Fudbaler Sanderlenda dobio je salve zvižduka na svoj račun, pa je posle meča zbog toga bio vidno nezadovoljan. Kapiten Švajcarske je posle susreta čak razgovarao i sa vođom navijača.

Švajcarska je odigrala nerešeno u poslednjem meču kvalifikacija i obezbedila plasman na Mundijal 2026, kao prva ekipa na tabeli. No, Džaka je bio daleko od srećnog kapitena, pošto je posle meča govorio o situaciji koja se dogodila na terenu. A, posebnu pažnju privukao je i njegov razgovor sa vođom navijača.

Granit Xhaka in a heated exchange with Dardanët leader Lul Berishapic.twitter.com/5L3iDOPZ9t — Kosovo Football (@FootballKosovo)November 18, 2025

Na snimku koji obilazi društvene mreže može se videti kako je rasprava najpre žustra, odnosno kako je Džaka nezadovoljan. Potom se odaje utisak da se vođa navijača pravda zbog "incidenta" na tribinama i kako da naglašava da nije kriv za zvižduke pojedinih navijača. Što čitavu situaciju čini i gorom, jer je pri svakom kontaktu sa loptom dobijao negativne reakcije sa tribina navijača koji su to činili svojom voljom.

Šta je Džaka rekao posle meča?

Granit Džaka je posle susreta sa tzv. Kosovom bio iskren, poniženje koje ga je dočekalo, nije doživeo čak i u mečevima protiv Srbije, na gostujućem terenu. Zbog toga je medijima rekao: "Zvižduci su poslednja stvar koju sam očekivao, pogotovo ovde kod kuće", rekao je Granit Džaka za švajcarsku televiziju "SRF" odmah posle susreta.

Vidi opis Džaka poludeo na vođu navijača s Kosova: Urlao na njega zbog "dočeka", ovo nikad nije doživeo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE Br. slika: 11 11 / 11

"Boli me, boli, da budem iskren. Ali moram to da prihvatim. Nisam očekivao, ali to je deo igre. Sve je u redu", naglasio se Džaka posle meča u Prištini.

Zašto Džaki zvižde u Prištini?

Granit Džaka nije se libio da govorio javno o temama koje su očigledno osetljive za tamošnje navijače. Fudbaler poreklom iz Podujeva govorio je o odluci Leona Avduhalua i Albina Hajdarija da napuste mladu reprezentaciju Švajcarske i zaigraju za seniorski tim "Kosova".

"Njih dvojica nisu imala garantovano mesto u reprezentacije. Leon Avdulahu nije bolji od Ardona Jašarija, tako da nije imao strpljenja. Opet, poštujem njihov izbor da igraju za Kosovo", rekao je Džaka baš uoči meča u Prištini.

"Nema to veze sa strpljenjem", oštro je poručio Albijan Hajdari pred utakmicu u Prinštini: "Odlučili smo da predstavljamo Kosovo jer smo to hteli iz srca. To što je Granit Džaka rekao je samo njegovo mišljenje. Poštujem njega i njegovu karijeru, ali je samo moja odluka bila da igram za Kosovo", rekao je mladi fudbaler.

Ipak, reprezentacije tzv. Kosova nije želela da Džaka događanja u Prištini uzme za zlo, pa je posle meča osvanula fotografija na kojoj su on i dvojica mladih igrača uz kratak opis: "Mi smo jedno".