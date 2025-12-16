"Nećemo ništa da radimo, daće nam stan od kluba": Dečko se plasirao na Svetsko prvenstvo, Zorannah već pravi planove

Zorana Jovanović, blogerka poznatija kao Zorannah, otkrila da je u planu kupovina nekretnine u Majamiju

Izvor: Instagram printscreen/ Zorannah

Jutjuberka i influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, trenutno živi u Holandiji sa verenikom Elojem Rumom, koji se nedavno sa reprezentacijom Kurasaoa plasirao na Svetsko prvenstvo.

Zorannah je sada na mrežama otkrila da se uskoro sele u Majami gde će postati i vlasnici nekretnine.

U obraćanju pratiocima je otkrila da će prodati stan u Holandiji, a potom jedno vreme živeti u stanu koji će fudbalski klub dati Eloju, dok ne nađu ono što im najviše odgovara.

"Apsolutno nema nikakve poente ni logike zadržavati ovaj stan. Međutim, u planu nam je da kupimo kuću ili stan na Floridi, zavisi šta budemo našli i šta nam se dopada. Ove prve godine nećemo ništa da radimo već ćemo da sačekamo da nam daju stan od kluba. Nije neki ludilo stan, ali normalan je... Mogu da nam napravim da bude mnogo lep. Kupatila su s*anje, ali nećemo tražiti dlaku u jajetu, obzirom da plaćamo 0 dolara za to", rekla je Zorana, pa dodala:

"Tako da, odlučili smo da stavimo ovaj stan na prodaju da vidimo šta i kako... Onda ćemo polako da šopingujemo po Majamiju i da vidimo šta nam se nudi i šta nam se dopada lokacijski", otkrila je Zorana.

Ovako izgleda njen verenik:

Razbesnela zbog komentara o dosadnoj Evropi

Zorana je ozbiljno razbesnela pratioce na Instagramu kada je pričala koliko ne voli da se vrati u Evropu i koliko joj je to sve dosadno.

"Ovo je bio moj poslednji dan u Americi. Plakala sam celu noć i prosto nisam spremna da se vratim kući. Odlazim bez svojih omiljenih grickalica jer nisam imala vremena da poslednji put odem po prodavnice, a nisam ni na istom letu kao Eloj i samo sam jako tužna. Vraćam se u dosadan evropski život. Da li neko zna dobre hotele u Crnoj Gori ili Hrvatskoj za 2,4 dana odmora pre nego što pokupimo pse? Nisam bila na tim mestima godinama. Sve je pošlo po zlu", pričala je Zorannah i navukla bes pratilaca.



