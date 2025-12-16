Možda je AI, ali mi slađi video skoro nismo videli: Štenci postali pomagači Deda Mraza i topimo se od slatkoće

U moru snimaka koji su nastali uz pomoć veštačke inteligencije, jedan nam se ipak dopao
Poslednjih meseci, društvene mreže su preplavljene snimcima koji su toliko realni, da samo najoštrije oko može da "prokljuvi" da li su tvorevina veštačke inteligencije ili ne.
Ipak, postoje i videi koji nisu toliko realni, i zapravo su jasno napravljeni kako bi se ljudi zabavili. Upravo je takav jedan snimak odjeknuo na Instagramu i Tiktoku, a sve iz razloga što su glavni junaci mali psi.
Oni u odelima Deda Mraza vredno rade i prave testo za picu i druge đakonije, a kadrovi su toliko slatki da su ljudi oduševljeno pisali u komentarima da im je ovako nešto ulepšalo dan.
Pogledajte:
I ruku na srce, moramo se složiti. Znamo da je AI, ali definitivno nam treba nešto ovakvo da nam ulepša dan!