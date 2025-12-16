Možda je AI, ali mi slađi video skoro nismo videli: Štenci postali pomagači Deda Mraza i topimo se od slatkoće

U moru snimaka koji su nastali uz pomoć veštačke inteligencije, jedan nam se ipak dopao

Izvor: instagram/slopitalia

Poslednjih meseci, društvene mreže su preplavljene snimcima koji su toliko realni, da samo najoštrije oko može da "prokljuvi" da li su tvorevina veštačke inteligencije ili ne.

Ipak, postoje i videi koji nisu toliko realni, i zapravo su jasno napravljeni kako bi se ljudi zabavili. Upravo je takav jedan snimak odjeknuo na Instagramu i Tiktoku, a sve iz razloga što su glavni junaci mali psi.

Oni u odelima Deda Mraza vredno rade i prave testo za picu i druge đakonije, a kadrovi su toliko slatki da su ljudi oduševljeno pisali u komentarima da im je ovako nešto ulepšalo dan.

Pogledajte:

I ruku na srce, moramo se složiti. Znamo da je AI, ali definitivno nam treba nešto ovakvo da nam ulepša dan!