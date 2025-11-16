"Dosta je i novih mladih momaka u odnosu na ranije, svi oni mogu da budu nosioci. Imamo mnogo kvalitetnih igrača koji su standardni u klubovima, a oni koji nijesu sigurno će dobiti šansu. Zbog toga razmišljam pozitivno."

Adam Marušić se na Gibraltaru vratio u nacionalni tim poslije osam mjeseci i ističe da je Vučinić donio novu energiju.

"Nisam bio tu još od marta zbog povreda. Kad sam došao na ovo okupljanje, vidio sam sasvim drugu energiju, drugačije se radi s novim selektorom", rekao je Marušić pred sjutrašnji meč sa Hrvatskom i dodao šta mu se dopada:

"Dosta je i novih mladih momaka u odnosu na ranije, svi oni mogu da budu nosioci. Imamo mnogo kvalitetnih igrača koji su standardni u klubovima, a oni koji nijesu sigurno će dobiti šansu. Zbog toga razmišljam pozitivno. Dobro se radi, momci slušaju zahtjeve selektora i treba da nastavimo tako".

Igrač Lacija je prokomentarisao i tim Hrvatske:

"Hrvate krasi zajedništvo, po tome su prepoznatljivi. Uz to, imaju 20 igrača koji su standardni u odličnim klubovima. Zato i godinama prave fantastične rezultate i u vrhu su svjetskog fudbala. Što se nas tiče, na samo pominjanje reprezentacije Hrvatske u svakom igraču budi se motivacija više. Ali, ona uvijek mora da bude prisutna, ko god da je rival. Samo tako možemo da napravimo rezultat u budućnosti i svaki igrač mora da vjeruje".