Atletiko Madrid od sada u rukama Amerikanaca, prodat je za rekordnu svotu novca.

Atletiko Madrid od danas ima nove vlasnike, zvanično je saopštio klub. U pitanju je investicioni fond "Apollo Sports Capital" iz Sjedinjenih Američkih Država i pregovori su trajali već neko vrijeme, a posao je danas konačno ozvaničen i otvara se jedno novo poglavlje za Atletiko.

Nezvanično, radi se o poslu koji je težak preko 3 milijarde eura (detalji nisu saopšteni), pa se vjeruje da je ovo i najskuplja prodaja nekog fudbalskog kluba, uz Čelsi koji je takođe otišao u ruke Amerikanaca prije tri godine za nešto manje od tog iznosa. Sada su četiri dosadašnja glavna dioničara smanjila svoj vlasnički udio kako bi omogućila novom investitoru, sada većem dioničaru kluba, da stekne svoj udio i tako je posao okončan.

Neće se apsolutno sve promijeniti, pošto će Migel Anhel Hil i Enrike Serezo nastaviti da vode Atletiko Madrid kao izvršni direktor, te predsjednik uprave, a ostaće i dioničari gdje će garantovati uspjeh projekta.

Osim što će ulagati u sam fudbalski klub i povećati investicije u narednom periodu, Atletiko Madrid će biti uključen i u razvoj samog grada, kroz razne projekte. Između ostalog, planiran je novi sportsko-zabavni centar pored stadiona "Metropolitano" od koga su velika očekivanja.

Sve je promijenio "Čolo" Simeone

Prije dolaska Dijega "Čola" Simeonea na mjesto trenera Atletiko Madrida klub nije vrijedio ni deseti iznos svote za koju je prodat. Upravo je "Čolo" postavio Atletiko na noge, etablirao ga kao redovnog učesnika Lige šampiona, a dva puta je sa ovim klubom igrao i finale elitnog takmičenja. Takođe, osvojio je dvije Lige Evrope i dva puta prvenstvo Španije.