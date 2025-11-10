Nana Kvame Abraham napadnut je tokom meča u Nigeriji.

Nana Kvame Abraham (22), fudbaler Baraua, doživio je vrlo neprijatnu situaciju na terenu, kada je navijač Katsini Junajteda ušao na teren i napao ga. Prema navodima navijač je ubo igrača u vrat i tako napravio duboku ranu.

Vijesti koje su stigle iz Nigerije brzo su obišle svijet. U utakmici 12. kola Premijer lige tamošnje zemlje ovaj susret završen je neriješenim rezultatom (1:1), kad su gosti do boda stigli u 69. minutu golom Ordžija Kalua. Primljen gol vidno je razbjesnio navijače domaće ekipe, pa je jedan od njih ušao na teren i ranio Abrahama.

Ono što je mnoge iznenadilo bila je činjenica da je utakmica nastavljena poslije incidenta. Nakon što je fudbaleru hitno pružena pomoć i nakon što je ustanovljeno da je njegovo zdravstveno stanje stabilno i sam igrač se oglasio povodom nevjerovatne situacije.

"Hvala Bogu, sada se osjećam bolje. Naš medicinski tim je učinio sve da mi pomogne. Žao mi je zbog onoga što se desilo. Fudbal nije rat, možeš da pobijediš, izjednačiš ili izgubiš. Igrali smo pet utakmica kod kuće, pobijedili jednom, izjednačili tri puta i izgubili jednom i ništa se nije dogodilo. Zašto smo ovdje napadnuti", zapitao se ranjeni fudbaler.

