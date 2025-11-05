Fudbaler Totenhema Destini Udogi našao se u centru velikog incidenta na ulicama Londona, prenosi britanski “San”.

Izvor: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Navodno, njegov bivši agent je tokom žustre rasprave izvukao pištolj i prijetio mladom italijanskom reprezentativcu.

Sve se odigralo 6. septembra u Barnetu, mirnom dijelu britanske prestonice, dok je 21-godišnji lijevi bek, čija se vrijednost procjenjuje na oko 68 miliona eura, šetao u društvu prijatelja. Prema navodima medija, sukob je izbio nakon što je Udogi odlučio da raskine saradnju sa agentom, a rasprava je ubrzo prerasla u ozbiljan incident koji je šokirao i prolaznike i fudbalsku javnost.

Povodom tog skandala oglasio se portparol Totenhema:

"Pružamo podršku Destiniju i njegovoj porodici od trenutka incidenta i nastavićemo to da činimo. Kako je riječ o pravnom postupku, ne možemo dodatno komentarisati.

Metropoliten policija potvrdila je da je 6. septembra oko 23:14 časova primila prijavu da je muškarcu u dvadesetim godinama upućena pretnja vatrenim oružjem. Tokom istrage isplivali su i novi detalji, isti osumnjičeni, navodi se, bio je umiješan i u ucjenjivanje i prijetnje još jednom mladiću.

"Niko nije povrijeđen. Muškarac star 31 godinu uhapšen je 8. septembra pod sumnjom na posjedovanje oružja sa namerom, ucjenjivanje i vožnju bez dozvole. On je pušten uz kauciju dok istraga traje" navodi se u saopštenju policije.