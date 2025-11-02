Srpski napadač Dušan Vlahović između redova prozvao bivše trenere Juventusa kod kojih nije bio u formi.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Dušan Vlahović dočekao je nedavno svog četvrtog trenera od kada je u Juventusu. Odmah mu je Lučano Spaleti obećao da neće gledati njegov ugovor i da ga ne zanima što je još samo šest-sedam mjeseci fudbaler "stare dame", nego ga zanimaju isključivo fudbaleri koji su gladni - i to je bilo dovoljno da odmah "grize" kod njega.

Iako nije postigao gol protiv Kremonezea (2:1), Vlahović je bio starter i odigrao je jako dobar meč u kome je Juventus uspio da dođe do sva tri boda, uprkos odluci da se malo povuče u drugom poluvremenu.

Kako kaže Dušan Vlahović - to nije do Lučana Spaletija - nego do navika koje fudbaleri Juventusa imaju zapravo od njegovih prethodnika. Na taj način, Vlahović je indirektno prozvao Maksa Alegrija, Tijaga Motu i Igora Tudora kod kojih nije prethodno blistao, pošto se igra "stare dame" prije svega svodila na odbranu svog gola.

"Ne, ne bih rekao da je pristup bio pogrešan u drugom poluvremenu...", počeo je Vlahović za "DAZN" i objasnio na šta misli: "Prije bih rekao da su naše navike bile pogrešne. Spustili smo se previše pozadi bez razloga. Važno je na kraju da smo uspjeli da pobijedimo. Što se tiče mene, mogu da kažem da se osjećam dobro i spreman sam da dam sve za tim. O formaciji će odlučiti trener. Prihvatam sve".

Hoće li Vlahović ostati u Juventusu?

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Vlahović ističe da mu se sviđaju Spaletijeve metode, ali da ne želi da ih otkriva javnosti, dodajući da će bez obzira na njegov ugovor uvjek pružati sve što može za Juventus.

"Radim svoj posao, trudim se da uvjek budem tu, stoprocentno fokusiran, da radim za tim, da pomognem ekipi, da radim ono što trener traži od mene. A onda, kako se vidi spolja, na drugima je da sude - to sam jednostavno ja. Ne radim to namjerno da bih se pokazao, već zato što mi je zaista stalo. Danas smo uzeli baš tri važna boda, vraćamo se u Torino da se odmorimo, jer imamo utakmicu u utorak, pa onda u subotu. Moramo da uđemo u reprezentativnu pauzu, nadam se, sa dve pobjede", dodao je srpski napadač.

Kostić mora da časti

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Prvi gol na meču za Juventus postigao je Filip Kostić koji je već dobio instrukciju od Vlahovića da mora da časti: "Platiće večeru celom timu, pa idemo dalje. Vidjećemo kada, kad budemo imali malo vremena da se opustimo. Sad treba da se oporavimo i idemo dalje", poručio je Vlahović.

Interesantno je da je Kostić pogodio na rođendan: "Nema problema, častiću i Vlahovića i ostale. Baš je bio važan gol".