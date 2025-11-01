Mihina supruga nije propustila priliku da se zabavi za Noć vještica.

Izvor: ariannamihajlovic/Instagram/Printscreen

Udovica slavnog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića, Arijana, odabrala je zanimljiv kostim za Noć vještica. U njihovoj porodici su se oduvijek poštovale mnoge tradicije, a nekadašnja voditeljka i glumica nije propustila šansu da se zabavi.

Arijana se maskirala u "đavolicu", obukla je crno-crvenu kombinaciju, stavila rogove na glavu i ispozirala sa širokom osmjehom. Uz sve je imala zanimljiv komentar:

"Zapali đavola u meni", stoji u opisu fotografije.

Morala da se nosi sa kritikama

Ona je u Italiji kritikovana zbog načina na koji žali smrt svog muža, a jednom prilikom je istupila u javnost i svima stavila do znanja da je njen život njena stvar.

"Svi ste vi veoma dobri kada treba da se osudi osoba koja se bori sa tako velikom tugom. Čak i mi koji to proživljavamo i znamo da se nosimo sa tim nekada ne umijemo da prepoznamo obrasce ponašanja koje usvojimo. Pokušavamo da nađemo način da nastavimo sa životom i to nije isto za svakoga. Jedna stvar je ipak uvijek ista: patnja. Svako od nas ima svoj način da se izbori sa tim i niko ne treba to da osudi. Nemojte da tjerate ljude da se osećaju loše jer se previše smeju. Nikada ne znate šta je iza tog osmjeha", napisala je Arijana Rapakijoni Mihajlović.