Fudbaleri brazilskog Palmeirasa plasirali su se u finale Kopa Libertadores, južnoameričkog ekvivalenta Lige šampiona.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Palmeiras je u Sao Paulu u revanš meču savladao LDU Kito rezultatom 4:0.

Palmeiras je poveo u 20. minutu golom Ramona Sose, a rezultat je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena povećao Bruno Fuks.

Brazilski klub, koji je u prvom meču u Ekvadoru poražen rezultatom 0:3, do plasmana u finale došao je golovima Rafaela Vejge u 68. i 82. minutu sa penala.

South American fans are built different, the Copa Libertadores will forever be the best atmosphere in club soccer.



Bravo Palmeiras fans, bravo. One of the best fans in the World.

pic.twitter.com/xk8xZrNK5w — Tactical Manager (@ManagerTactical)October 30, 2025

Palmeiras će u finalu Kopa Libertadoresa igrati protiv Flamenga, a to će biti sedmo svebrazilsko finale u ovom takmičenju.

Finale je zakazano za 29. novembar u glavnom gradu Perua - Limi. Ko god pobijedi osvojiće trofej Kopa Libertadores po četvrti put, čime će postati najtrofejniji brazilski klub u ovom takmičenju.