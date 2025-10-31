Fudbaleri brazilskog Palmeirasa plasirali su se u finale Kopa Libertadores, južnoameričkog ekvivalenta Lige šampiona.
Palmeiras je u Sao Paulu u revanš meču savladao LDU Kito rezultatom 4:0.
Palmeiras je poveo u 20. minutu golom Ramona Sose, a rezultat je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena povećao Bruno Fuks.
Brazilski klub, koji je u prvom meču u Ekvadoru poražen rezultatom 0:3, do plasmana u finale došao je golovima Rafaela Vejge u 68. i 82. minutu sa penala.
South American fans are built different, the Copa Libertadores will forever be the best atmosphere in club soccer.— Tactical Manager (@ManagerTactical)October 30, 2025
Bravo Palmeiras fans, bravo. One of the best fans in the World.
pic.twitter.com/xk8xZrNK5w
Palmeiras će u finalu Kopa Libertadoresa igrati protiv Flamenga, a to će biti sedmo svebrazilsko finale u ovom takmičenju.
Finale je zakazano za 29. novembar u glavnom gradu Perua - Limi. Ko god pobijedi osvojiće trofej Kopa Libertadores po četvrti put, čime će postati najtrofejniji brazilski klub u ovom takmičenju.