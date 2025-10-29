Nemanja Glušica dugo će pamtiti svoj najveći dosadašnji treneski uspjeh, eliminaciju Partizana u Kupu Srbije

Fudbaleri Mačve eliminisali su Partizan u šesnaestini finala Kupa Srbije i ispisali istoriju kluba. Navijači šabačkih roso-nera sa više godina i dužim pamćenjem analiziraće da li je najveća pobeda od kada je osnovana Mačva pre 106 godina, dok sa druge strane nema dileme da je pobeda karijere trenera Nemanje Glušice (39).

"Ovo je istorijska pobjeda i veliki vjetar u leđa za igrače i za mene kao trenera, jer mi je najveći trijumf u karijeri. Odigrali smo borbenu utakmicu. Znali smo kako Partizan može da nas ugrozi, ali smo pobijedili na energiju i želju. U nastavku sezone najbitnija nam je prvenstvena trka i borba za prvo mjesto i plasman u Superligu", rekao je Glušica.

Perspektivni šef struke Mačve od januara 2024. sjedi na klupi Šapčana, prethodno je radio u mladim kategorijama Zemuna i u stručnom štabu Mačve za vrijeme mandata Ivana Kurtušića.

Preuzeo je tim u veoma teškom, pa i mučnom trenutku, u kojem je klub isprva preuzeo Privremeni organ na čelu sa Filipom Pejovićem, igračem sa najviše odigranih utakmica u istoriji kluba, koji je potom postao i predsjednik i sada je na čelu kluba.

U međuvremenu se Mačva potpuno stabilizovala, ojačala i ušla u meč protiv Partizana kao drugoplasirana na tabeli Prve lige Srbije, sa sedam bodova manje od dominantnog Zemuna.