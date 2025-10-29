Adžić će dobiti novog trenera u Juventusu.

Izvor: Profimedia

Juventus je smijenio Igora Tudora posle vrlo loših rezultata ove sezone i trenutno je u potrazi za novim trenerom. Spominjala su se već razna imena, ali čini se da je na "pol" poziciji trenutno Lućano Spaleti, nekadašnji selektor Italije.

Iako je tražio bogat ugovor, a Juventus mora da nastavi da plaća i bivše trenere Motu i Tudora do 2027. godine, svjesni su u Torinu da moraju to da prihvate ako žele da izađu iz krize. Zato kako prenosi "Skaj Sport" već postoji usmeni dogovor, pa bi vrlo brzo trebalo da dođe i do ozvaničena saradnje.

"Osjećam se dobro, spokojno čekam razrješenje. Imam ambiciju da postavim stvari na svoje mjesto. O Tudoru mogu da govorim samo u superlativima, on je ozbiljan i strastven čovjek. Ko god ga zamijeni, imaće sreće, jer će zateći dobar tim", rekao je Spaleti.

Vidjećemo da li će njegov potencijalni dolazak promijeniti nešto za Vasilija Adžića.