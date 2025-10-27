Real Madrid blizu je odluke o kazni za Vinisijusa koji je napravio skandal na meču protiv Barselone. Takvo ponašanje se nikome ne dopušta.

Vinisijus (25) je razbijesnio čelnike Reala. Na meču protiv Barselone je izgubio živce kada je vidio da ga Ćabi Alonso vadi iz igre. Poludio je zbog izmjene, odbio da se rukuje sa trenerom i otišao pravo u svlačionicu. Takvo ponašanje se nikome ne toleriše, pa ni jednoj od najvećih zvijezda u timu.

"Real razmišlja o disciplinskoj sankciji za Vinisijusa zbog reakcije na izmjenu. Čelnici kluba su ljuti na njega i to može da ima uticaj i na njegovu budućnost u klubu. Pregovori oko novog ugovora sa njim traju i klub nema namjeru da prekrši svoja pravila oko struktura plata", piše u tekstu "Mundo Deportiva".

The Full Clip



Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,



Vinicius was not happy and explodes in anger



He left the fieldpic.twitter.com/JKdWjmUtcx — KinG £ (@xKGx__)October 26, 2025

Nije prvi put da brazilski fudbaler pravi haos svojim ponašanjem. Često provocira i protivničke igrače, mnogi imaju probleme sa njim. Alonso je odmah posle derbija najavio da će porazgovarati sa njim.