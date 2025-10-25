"Plavi" imaju kadrovskih problema pred derbi.

Budućnost je u srijedu eliminisana od Dečića u Kupu Crne Gore (3:2), ostala je bez jednog trofeja, pa joj do kraja sezone preostaje samo borba za titulu.

A trku za trofej ekipa Dejana Vukićevića nastavlja upravo na terenu, na kojem je eliminisana u Kupu - "plavi" sjutra (20) u 13. kolu MeridianBet Prve crnogorske fudbalske lige gostuju Dečiću. Novi derbi, prilika da Budućnost zaliječi rane nakon eliminacije u najmasovnijem takmičenju.

“Kad se izgubi utakmica, ne može biti prijatno. Negdje sa onim što smo pokazali ne možemo biti nezadovoljni. Ali, ako rezultat ne isprati, ne možete reći da ste napravili dobar posao. Međutim, mislim da smo zaslužili mnogo više. Ali, neke invidualne greške koje se ponavljaju kod određene grupe igrača su nas koštale poraza", osvrnuo se Vukićević na poraz u Kupu, prenose Vijesti.

Budućnost je u prvenstvu u seriji od šest mečeva bez poraza.

"Čestitke Dečiću i srećno u nastavku Kupa. Mi se okrećemo onome što nam je prioritet. Negdje smo se stabilizovali što se rezultata tiče u prvenstvu. Imamo dvije uzastopne pobjede, šest utakmica smo bez poraza, uhvatili smo priključak za vodećima“, kazao je trener Budućnosti.

“Ono što je činjenica je da kuburimo sa velikim brojem povreda, da imamo problema sa bonus igračima, da je Camaj povrijeđen, Dakić, da Savović ima kartone. Moramo priključivati neke omladince. Nadam se da će se od ponedjeljka Ivanović i Bulatović priključiti timu“, istakao je Vukićević.

Do kraja prvog dijela šampionata je ostalo još sedam kola. Budućnost ima bod manje od Dečića i Sutjeske.

“Mnogo posla nas očekuje u ovih sedam kola do kraja. Ali, idemo jednu po jednu utakmicu, da joj se posvećujemo kako zaslužuje ovaj dres i naše ambicije, to stalno ponavljam. Čini mi se da nekima od igrača je to daleko. Očigledno da je dres Budućnosti pretežak za mnoge. Ali, to je što je. Najveće ambicije će uvijek Budućnost imati i sada ih ima i to će nas pratiti kroz kompletnu istoriju, ko god da bude na klupi. Shodno tome, moramo odigrati ovih sedam utakmica“, jasan je Vukićević.

Budućnost je u prvenstvu savladala na domaćem terenu Dečić (2:0).

“Ja se nadam da ćemo u Tuzima pokazati kvalitet ponovo. Da ćemo ostvariti povoljan rezultat, da utakmica od prije tri dana neće biti slična ni približno ovoj od prije tri dana, jer ovo je drugo takmičenje. U Kupu nema popravnog, kroz prvenstvo u jednom maratonu gdje je dosta bodova u opticaju, prvi za koji se moramo boriti su sada za vikend. Teško gostovanje, ali takav kalendar“, jasan je Vukićević.

"Znamo sa kim igramo, ima i Dečić kadrovskih problema. Nije ni Dečić sa najboljim timom, nismo ni mi sa najboljim timom, ali u situaciji kakvoj jesmo, u obavezi smo da osvajamo bodove zarad ambicija koje imamo. Ambicija Budućnosti je pobjeda, tako ćemo se i ponašati. Trudićemo se, sa drugačijim timom u odnosu na Kup, da nastavimo taj niz koji imamo u prvenstvu i da ostanemo u vrhu što je naš prioritet do zime. Obećavam maksimalnu borbenost, želja svih je da dođemo do povoljnog rezultata. Siguran sam da će igrači to uraditi i da će to biti dovoljno da ostvarimo povoljan rezultat“, poručio je Vukićević.

Trener Budućnosti je imao i sugestiju kada je u pitanju format Kupa, pišu Vijesti.

“Htio bih da dam jedngu sugestiju, ne zbog toga što je Budućnost ispala. Mislim da je ovaj sistem takmičenja za neku diskusiju. Žrijeb je takav, ovo je možda moglo biti finale, a igrate sa aktuelnim braniocem Kupa na njihovom terenu. Još 16 timova samo je uključeno u Kup. Možda da se igraju dvije utakmice, da bi negdje bili svi ravnopravni, ako ne pravimo ključ po kom Uefa funkcioniše, da najveći ne mogu igrati jedni protiv drugih", istakao je on.