Fudbaleri Crvene zvezde doživjeli su drugi poraz u Ligi Evrope.

Izvor: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Crveno-bijeli su u utakmici 3. kola poraženi u Bragi rezultatom 2:0 (1:0) i ostali na jednom osvojenom bodu.

Golove za Bragu su postigli Fran Navaro u 22. minutu i Mario Dorgeleš u 72. minutu.

Portugalski tim je osvojio maksimalnih devet bodova.

U narednom kolu 6. novembra Crvena zvezda dočekuje Lil.

Crveno-bijeli su prikazali više nego bledu partiju na stadionu "Munisipal", poznatijem kao "Kamenolom". Bez energije, brzine, prilično apatično su odigrali gosti.

Zvezda je samo u uvodnim minutama bila opasna po gol Brage. Radonjić je u 3. minutu šutirao iskosa sa desne strane, ali pravo u golmana Horničeka.

Praktično, to je bila i najbolja šansa za goste.

Braga je oba svoja pogotka postigla posle grubih grešaka igrača Zvezde, koji su gubili loptu na svojoj polovini terena. U prvom slučaju je to bilo Radonjić, a u drugom Duarte i Milson.

Da ovo veče ima prizvuk horora, Zvezda je ostala bez Marka Arnautovića. Napadač Crvene zvezde je u 31. minutu zadobio povredu posle sudara sa Lagerbjelkeom, a potom završio meč.