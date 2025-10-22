"Jedva smo čekale da se ponovo okupimo, prošlo je dosta vremena od posljednjih mečeva", kaže Ivana Boričić, fudbalerka mađarskog Ujpešta.

Četiri i po mjeseca nakon što su ostvarile najveći uspjeh i plasirale su u viši rang - UEFA Ligu B, ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore je ponovo na okupu. Pred najveće izazove, koji ih čekaju naredne godine, naše fudbalerke odigraće dva prijateljska meča, u gostima protiv Hrvatske, u petak od 15 i u ponedjeljak od 12 časova.

"Želimo da nastavimo tamo gdje smo stale u junu i da ovim novim početkom najavimo da ćemo i ubuduće praviti velike rezultate", nadovezala se Katarina Čađenović, 19-godišnja vezna igračica Sarajeva.

Mečevi protiv Hrvatske su pravi testovi za ono što izabranice Mirka Marića očekuje od februara, kada će igrati protiv selekcija iz gornjeg doma evropskog ženskog fudbala.

"Dueli sa Hrvatskom su prave provjere za nas. Iako su prijateljske utakmice, ući ćemo kao da su takmičarske, jer želimo da vidimo na kom smo nivou. Kao i uvijek, daćemo sve od sebe", naglasila je Boričić, pišu Vijesti.

Crna Gora, dakle, počinje da se priprema za Ligu B, a Hrvatska za mečeve u nižem rangu, jer će naredne godine igrati u Ligi C. Na papiru, naša selekcija je, trenutno, na većem nivou.

"To što je Hrvatska ispala iz Lige B, ne znači ništa. To je selekcija zemlje koja je velika fudbalska nacija, koja sigurno ima veći kvalitet nego što su rezultati u prošlom ciklusu pokazali. Mi smo, međutim, dokazale da možemo da se nosimo sa jakim reprezentacijama, vjerujemo u sebe i želimo da nastavimo da napredujemo, jer imamo potencijal da budemo još bolje", ističe 20-godišnja Boričić.

"Mi smo zaslužile sve što smo uradile, naporno smo radile i vjerovale da možemo da napravimo iskorak. Ovo će biti odlični testovi za nas, jer je Hrvatska dugo godina bila na mnogo većem nivou, sigurno da želi da se vrati tamo i da će protiv nas biti na maksimumu", kaže Katarina Čađenović.

Rezultat u mečevima protiv Hrvatske jeste važan, ali nije najvažniji.

"Prije svega, potrebno je da mi provjerimo sopstvene mogućnosti i da se spremamo za takmičarske utakmice, ali, naravno, uradićemo sve i da rezultat bude pozitivan", smatra Ivana Boričić.

Crna Gora je u nizu od pet mečeva bez poraza (tri pobjede i dva remija), bitno je, ipak, nastaviti pozitivan trend.

"Od ovog okupljanja počele smo da se spremamo za utakmice B Lige nacija, a Hrvatska je selekcija tog ranga, iako je, igrom slučaja, skliznula stepenicu više. I baš protiv takve selekcije želimo da pokažemo da pripadamo tom rangu i da možemo da nastavimo putem kojim smo krenule", zaključila je Čađenović, javljaju Vijesti.