Spartak iz Moskve odlučio je da otpusti Dejana Stankovića zbog slabih rezultata.

Izvor: Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

Srpski trener Dejan Stanković dobio je otkaz u Spartaku iz Moskve, prenose vodeći ruski mediji. Iako se činilo da će imati šansu za iskupljenje u meču Kupa Rusije protiv Dinama iz Mahačkale, došlo je do preokreta i Moskovljani su ga smijenili dan uoči ove utakmice.

S obzirom na to da je fudbalska reprezentacija Srbije u potrazi za novim trenerom, ne bi bilo iznenađenje da Stanković postane kandidat, iako je prethodno rekao da je rano za tako nešto, tako da je u prvi plan izbio Vladan Milojević.

"Prije svega je logično da se pominjem u medijima kada se govori o toj funkciji. Trener sam, je l' tako? Međutim, sebe trenutno doživljavam kao trenera, rano je za funkciju selektora. Ne znam da li me razumijete. Važno je da budem vrlo jasan u odgovoru, pa ću da budem vrlo jasan. Selektorski posao je moj cilj i velika želja, svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. Da bude puna 'Marakana', pred 50.000 ljudi, da se čuje himna 'Bože pravde'. Jednog dana sigurno ću to doživjeti, ali sam sada trener u klubu i imam ugovor u Spartaku", rekao je nedavno Dejan Stanković za "Kurir".

Kakav je Stanković bio u Spartaku?

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Dejan Stanković (47) je inače vodio Spartak od jula 2024. godine. Ukupno, bio je trener slavnog ruskog kluba na 59 utakmica, što je više nego u Ferencvarošu i Sampdoriji u kojima je prethodno radio, a upola manje nego u Crvenoj zvezdi. Ove sezone Spartak je pobijedio samo osam od 17 utakmica, nakon što je Stanković ljetos potpisao novi ugovor.

Nakon ogromnih ulaganja prethodnog ljeta, i potrošenih 80 miliona eura, Spartak se nije pomjerio sa "mrtve tačke" i trenutno je tek šesti u Premijer ligi Rusije. Uz njega, otkaz bi trebalo da dobije i sportski direktor Fransis Kahigao.

Navodno, novi trener Spartaka iz Moskve trebalo bi da bude Luis Garsija, bivši trener Hetafea, Viljareala i Alavesa.



BONUS VIDEO: