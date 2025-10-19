Opšta tuča dogodila se u nižem rangu srpskog fudbala, da li će akteri biti kažnjeni?

Izvor: sveofudbaluu_/Instagram/Printscreen

Veiliki incident dogodio se na meču 10. kola Zone Morava između fudbalera Bane Raška i Šumadije iz Drače. Kako se vidi na snimku koju je podijelila stranica "Sve o fudbalu" došlo je do opšte tuče igrača, navijača i svih prisutnih na stadionu. Nije poznat razlog za ovaj haos, a očekuje se da će akteri biti kažnjeni.

Prema priloženom video snimku ne može se zaključiti ko je započeo tuču, ali u jednom momentu se vidi kako igrači u crvenim dresovima leže na travi okruženi protivnicima. Administratori stranice koja je objavila snimak tvrde da su šutirani igrači Šumadije, a istraga će utvrditi šta se tačno dogodilo.

Ono što je sigurno je da je organizacija meča bila očajna i očekuje se da krivci za propuste, kao i za nasilje budu kažnjeni.