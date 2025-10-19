Nenad Cvetković je kapiten jednog od najvećih austrijskih klubova Rapida iz Beča i nada se skorom pozivu u nacionalni tim Srbije.

Izvor: MN Press

Užičani imaju veliku tradiciju u Crvenoj zvezdi, pogotovo štopersku, a jedan žali što nije uspio da debituje za crveno-bijele. Nenad Cvetković je sada kapiten Rapida iz Beča, ali nikada nije obukao crveno-bijeli dres u seniorima.

Bio je prvak Omladinske lige sa generacijom '95, ali ga je Crvena zvezda posle pozajmica u IMR-u i Radničkom sa Novog Beograda otpustila. Igrao je za Zemun i Voždovac, bio tri godine u izraelskom Ašdodu, a sada je lider Rapida.

"Crvena zvezda je klub u kojem sam odrastao i uz Rapid omiljeni klub. Trenirao sam sa prvim timom kluba iz Ljtuice Bogdana, odigrao i nekoliko prijateljskih utakmica, ali nažalost nisam dobio šansu za zaigram za seniore. Mnogo mi je žao zbog toga jer bi mi karijera vjerovatno bila drugačija da sam se nametnuo u Crvenoj zvezdi. Ali, možda zato sada ne bih bio u Rapidu gde sam istinski srećan", rekao je Cvetković.

Vidi opis "Piksi me nije zvao, nadam se da ću naslednika ubijediti": Nenada se Zvezda odrekla, sad je kapiten velikana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Srbi dominiraju u Austriji

Nedavno se Dejan Zukić probio na spisak Dragana Stojkovića Piksija, a sada Cvetković ističe da vjeruje da može da zaigra za prvi tim Srbije kod stručnjaka koji će naslediti mjesto selektora.

"Definitivno sam morao nešto da uradim kako bi privukao pažnju i dobio poziv u reprezenaciju Srbije. Dejan Zukić iz Volfzbergera je uspio. Bio sam i ja blizu, ali na mojoj poziciji igraju Nikola Milenković i Strahinja Pavlović, obojica imaju ogroman kvalitet. Nadam se da ću usjpeti da naslednika Dragana Stojkovića na poziciji selektora Srbije ubijedim da me pozove", rekao je kapiten Rapida.

U strašnoj konkurenciji na startu nove sezone u Austriji Šturm je prvi sa 18 bodova, Volfzbereger, Rapid i Salcburg imaju po 17, a Austrija iz Beča 16. Tu je i Rid sa 14, a Srbi dominiraju. Petar Ratkov je prvi strijelac sa 6 golova, a Dejan Zukić sa 5 asistencija najbolji dodavač.