Romelu i Džordan Lukaku neće biti na sahrani svog oca zbog ucjene sa kojom se susreću.

Porodica Lukaku se posle smrti Rodžera Lukakua podijelila. Nakon što je nekadašnji fudbaler preminuo njegovi sinovi su se našli pred iznudom. Poznatiji Romelu, napadač Napolija i manje poznati Džordan, lijevi bek i nekadašnji reprezentativac su u sukobu sa rođacima koji ih ucjenjuju.

Nakon što je Rodžer Lukaku iznenada preminuo u 58. godini "Dejli mejl" navodi da je porodica bila ucjenjivana i da određene osobe nisu htjele da predaju tijelo kako bi se otac braće Lukaku sahranio kako treba.

Bivši reprezentativac Zaira je karijeru završio u Belgiji gde je zasnovao porodicu, a Džordan (31) i Romelu (32) su postali još bolji fudbaleri od oca. Na kraju su zbog porodičnog spora tijelo nije prenijeto u Brisel kako je planirano već će Rodžer biti sahranjen u Kinšasi, a Romelu i Džordan neće moći da budu na sahrani.

Šta se desilo?

Nakon što se Romelu Lukaku oglasio na društvenim mrežama i optužio je određene osobe za iznudu, belgijski "HLN" je tvrdio da su dalji rođaci porodice Lukaku zapravo iskoristili situaciju i da su probali da od Romelua i Džordana traže dodatni novac, iako su oni već obezbijedili novac za kompletne troškove.

"Kao što možda znate, planirali smo sahranu ovog petka, ali zbog određenih odluka donesenih u Kinšasi, sahrana će se održati tamo. Naš tata preminuo je 28. septembra, a mi smo kao braća pokušali sve da njegovo tijelo vratimo u Evropu, ali osećali smo da nas neki ljudi iznuđuju. Da je naš otac danas ovde, ne bi to prihvatio. Slama nam dušu što ne možemo da pokopamo našeg oca. Ali neki ljudi to nisu želeli. Sada razumijemo zašto nas je naš tata držao podalje od mnogih ljudi. Bog blagoslovio tvoju dušu", napisao je Romelu Lukaku.