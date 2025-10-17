Osim Zete, Roganović je u dosadašnjoj karijeri vodio Lovćen i Podgoricu, sa kojom je prije tri ljeta izašao na internacionalnu scenu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zeta je vrlo brzo našla novog trenera – ekipu će u nastavku trećeligaškog karavana voditi Dejan Roganović, a debi će imati predstojećeg vikenda kada prvi šampion u nezavisnoj Crnoj Gori igra protiv Karioka.

Roganoviću će u radu asistirati Aleksandar Kaluđerović, prenosi CdM.

Obojica su bili dio stručnog štaba tima iz Golubovaca u više navrata, jednom i u istim ulogama kao i sada, tako da se poprilično dobro poznaju i poznaju sredinu u kojoj treba da započnu svoj novi trenerski mandat.

Osim Zete, Roganović je u dosadašnjoj karijeri vodio Lovćen i Podgoricu, sa kojom je prije tri ljeta izašao na internacionalnu scenu.

Uprava “vukova” se nakon poraza od Zabjela u derbiju sporazumno rastala sa Milanom Mešterom i njegovim pomoćnim Goranom Drobnjakom.