Krstović je nosio dres kluba s Trešnjice od 2011. godine (mlađe kategorije) do 2019, kada je kao prvotimac prešao u Crvenu zvezdu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Fudbalski klub Zeta, prvi crnogorski šampion, a sada član posljednjeg ranga domaćeg fudbala, zaradiće od transfera Nikole Krstovića iz Lećea u Atalantu nešto preko šeststo hiljada eura (oko 625).

Beogradski mediji pisali su juče da će Zvezdi od najnovijeg Krstovićevog transfera pripasti nešto više od pola miliona - Zeta će dobiti još više, prenose Vijesti.

U pitanju je Uefin Fond solidarnosti, koji je Međunarodna fudbalska federacija uvela kako bi zaštitila i zadovoljila manje klubove, ili sve one koji su dali doprinos u formiranju igrača koji je potom za obeštećenje prešao u neku drugu sredinu.

Odavno je uvedeno pravilo o “trening kompenzaciji”, po kojem matični klub igrača ima pravo na trening kompenzaciju sve do kraja sezone u kojoj on puni 23. godine: Zeta je tako prihodovala i od Krstovićevog prelaska iz Zvezde u Dunajsku stredu, i iz Strede u Leće.

Crnogorski reprezentativac sada ima 25 godina, ali Zeta i dalje ima pravo na nadoknadu zahvaljujući pravilu “solidarnosnih doprinosa”.

Komplikovana je Fifina računica, pet odsto od visine transfera množi s brojem godina provedenih u klubu, s tim što ranije (mlađe) godine vrijede manje. Komplikovana računica - ali jasno štiti klubove shodno vremenskom periodu provedenom u njemu.

Prelazak Krstovića u Atalantu za 25 miliona eura iz Lećea jedan je od najvećih u istoriji crnogorskog fudbala po visini obeštećenja i nešto je manji od prelaska Stevana Jovetića iz Fiorentine u Mančester siti 2013. godine, prenose Vijesti.

Zeta je 2019. prodala Krstovića Crvenoj zvezdi za oko 300 hiljada, po podacima sa Transfermarkta. Nije se tada mladi crnogorski reprezentativac snašao u crveno-bijelom dresu - ili Zvezda nije prepoznala njegov potencijal, šta god, tek prodala ga je Dunajskoj stredi za 400 hiljada.

Krstović je zablistao u Slovačkoj i Leće ga je 2023. dovelo za 8,15 miliona. Kakav je to bio potez - jasno je ovih dana.

Sveukupno, računajući prelazak u Zvezdu, Fifine trening kompenzacije i Fond solidarnosti, Zeta je od Krstovićevih transfera ukupno zaradila blizu milion i dvjesta hiljada (1,175 milliona).

Zeta od prije dvije godine igra u Seniorskoj ligi Udruženja klubova FSCG - Centar, prošle je uspjela da se dočepa Druge lige, ali je zbog namještanja, zajedno sa Budvom, opet vraćena u treći rang.