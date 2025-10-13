Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović ponovo je kritikovao Dragana Stojkovića Piksija.

Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez selektora nakon poraza od Albanije u Leskovcu, pošto je Dragan Stojković Piksi ponudio ostavku. Njegov potez ponovo je prokomentarisao Rade Bogdanović, nekadašnji fudbaler koji je poznat kao jedan od najvećih krtičara odlazećeg selektora Srbije.

Još jedna kritika Stojkovića uslijedila je nakon što je Bogdanović zaključio da je najveći problem srpskog fudbala ono što je uradio Milovan Đorić, od trenerske struke. Po njegovim riječima, Fudbalski savez Srbije ne školuje trenere na pravi način, za šta krivi Đorića.

"Najveći problem u Srbiji je struka. Nemamo trenere. Čast izuzecima, ali nemamo. Napravili smo negativnu selekciju od kako je Milovan Đorić preuzeo, on je najveći zlotvor srpskog fudbala. Kad je prebačeno na FSS, napravljena je negativna selekcija zbog koje trpimo. Uzmite spisak svih polaznika škole. Vidjećete ko se bavi trenerskim poslom, a završio je za licencu. Milovan Đorić je postavio temelje i otišao u penziju", rekao je Bogdanović.

U takvim okolnostima veliko je pitanje zašto Bogdanović ne pokuša da uradi nešto u srpskom fudbalu - svojevremeno je bio sportski direktor, oprobao se i kao prelazno rešenje na klupi jednog beogradskog niželigaša, ali nemile scene koje je doživio zauvijek su ga udaljile od poslova koji su mogli da ga približe selektorkom mjestu.

"Karasi je bio trener BASK, ja sam gledao utakmice. Počeo sam da radim, nekih sedam mjeseci. Došao je Simo Krunić, to mu je bio prvi trenerski posao. Mijenjao sam ga na utakmici u Željezniku, imao sam tri pobjede prije toga, na četvrtoj ulazi čovjek. Pokojni Puta, taksista, igrač barbuta, koji je bio finansijer Hajduka sa Liona. Ja mu kažem 'Gospodine, izađite, samo da završim sa igračima'. Dok sam pričao, on prilazi i udara me pesnicom dva puta u glavu. Od tada više nisam poželio da radim u srpskom fudbalu. Znaju svi to, bilo je 30 svjedoka. Zato ne radim u fudbalu", ispričao je Rade Bogdanović.

Za kraj, Bogdanović je još jednom potkačio Dragana Stojkovića Piksija. Po njegovim riječima, nije trebalo da napusti tim pred meč u Andori, koji će na kraju voditi Zoran "Bata" Mirković.

"Lično mislim da je imao opciju... Da kaže da će otići u decembru. Šta god da se desi, ja ga tada ne bih napao. Nema šanse. On je bjegunac cio život. Da li je pobjegao iz Saveza 2004. godine, kada je Dejo bio selektor? Otišao u Zvezdu? Da li je pobjegao iz Zvezde, iz fudbalskog kluba? Ja sam ga dočekao u Dorjanu. Došao je tamo da polaže za profi licencu. Sve svoje polaznike FSS vodio na Dorjansko jezero da polažu. Eto, ja kažem zašto je struka takva. Vodili su neobrazovani, koji su raspadom SFRJ došli na vodeće pozicije srpskog fudbala, a nisu bili niko i ništa. Da ne nabrajam sve u Fudbalskom savezu Srbije. Sad kažem da je trebalo da ostane sa djecom do kraja, iako svi znaju da je trebalo da ode. Piksiju kažu odlazi i on kao ode? Smatram da je trebalo da ostane bez obzira na skandiranje. On je mogao da drži konferenciju i da kaže kako će otići u decembru", zaključio je nekadašnji fudbaler.