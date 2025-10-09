Mirko Vučinić će što prije željeti da zaboravi svoj debi na klupi nacionalnog tima.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Debakl našeg tima u Toršavnu! Možda i najgore veče u istoriji crnogorskog reprezentativnog fudbala. Tim Farskih Ostrva je demolirao favorizovanu Crnu Goru sa čak 4:0, u meču 6.kola L grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Mirko Vučinić će što prije željeti da zaboravi svoj debi na klupi nacionalnog tima.

Meč u Toršavnu obilježila je potpuna dominacija domaćina, predvođenog raspoloženim Frederiksbergom, koji je tri puta asistirao i sam postigao pogodak.

Susret je počeo mirno, bez većih prilika u prvih desetak minuta igre. Prvu šansu imala je Crna Gora – Bakić je u 16. minutu oprobao udarac, ali je golman Lamhauge sigurno intervenisao. Samo nekoliko trenutaka kasnije stigla je kazna – Frederiksberg je proigrao Sorensena, koji je između trojice naših defanzivaca precizno pogodio za 1:0.

U 21. minutu Osmajić je glavom pokušao nakon centaršuta Perovića, ali lopta nije završila u mreži. Crna Gora je zaprijetila i u 29. minutu – Roganović je probio po desnoj strani i poslao oštar centaršut, no domaća odbrana je otklonila opasnost u posljednji čas.

Kazna je uslijedila ubrzo – u 36. minutu, nakon prekida koji je izveo Frederiksberg, Olsen je ramenom poslao loptu u mrežu za 2:0.

Tim Mirka Vučinića nije uspijevao da pronađe pravi ritam, pa je prvo poluvrijeme završeno blijedom igrom i dvostrukim vođstvom domaćih.

U nastavku nije bilo promjene u igri naših.

Sorensen je u 55. minutu ponovo bio koban za “sokole” – nakon još jednog preciznog centaršuta Frederiksberga, napadač Farskih Ostrva glavom postiže svoj drugi pogodak na meču za 3:0.

Domaći su nastavili da prijete i u 64. minutu, kada je Egilson šutirao pored gola poslije dobrog proigravanja Sorensena.

Potpuni debakl Crne Gore potvrđen je u 71. minutu – Frederiksberg je ovaj put sam stao na bijelu tačku i pogodio za 4:0, nakon što je Vukčević skrivio jedanaesterac igranjem rukom.

Do kraja meča “sokoli” nisu uspjeli da ozbiljnije zaprijete – domaćin je rutinski priveo utakmicu kraju i zasluženo slavio najubjedljiviju pobjedu u grupi.