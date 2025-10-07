Crnogorski kadeti savladali su danas u Rakvereu, u posljednjem kolu preliminarne runde kvalifikacija, selekciju Estonije 1:0 i kao prvoplasirani u grupi izborili nastavak takmičenja.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore plasirala se u elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Odlučujući pogodak postigao je Petar Vujović u 22. minutu.

Trijumf izabranika selektora Radovana Kavaje mogao je biti i ubjeldjiviji, ali nijesu realizovali nekoliko ozbiljnih šansi, dok se u dva navrata ispriječila stativa.

Crnogorska selekcija turnir je završila sa dva trijumfa i remijem.

Savladala je i Italiju 2:1, dok je remijem završen duel sa Ukrajinom.

Italija je u posljednjem kolu pobijedila Ukrajinu 2:1 i kao drugoplasirana izborila elitnu rundu kvalifikacija.