Bivši fudbaler Crvene zvezde i mnogih drugih klubova Dragan Popović je preminuo, tužnu vijest objavio je splitski Hajduk koji se među prvima oprostio od njega.
Tužne vijesti stižu iz Amerike, preminuo je bivši fudbaler Crvene zvezde Dragan Popović. Otišao je u vječnost u 84. godini. Njegov nadimak bio je "Don", a mnogo veći trag ostavio je u Americi nego na Balkanu. Preminuo je u Sent Luisu u Americi.
Popović je rođen 1. januara 1941. godine u Beranama i prve fudbalske korake napravio je u Nikšiću. Odatle je otišao u Zvezdu i tamo igrao u sezoni 1963/64 i na četiri meča je dao jedan gol. Igrao je u veznom redu. Posle toga je otišao u Hajduk iz Splita, pa je nakon toga rešio da ode upravo u Ameriku.
Otiša je "preko okeana" i tamo nosio dresove Sent Luisa, Kaznas sitija i Serbian Vajt Iglsa. Trenersku karijeru započeo je upravo u Vajt Iglsima, prvo kao igrač-trener, a onda je 1974. postao i glavni trener "belih orlova". Vodio je još Ročester, Njujork erous, Golden Bej, Las Vegas, Pitsburg, Njujok eskpres i Sent Luis.
Primljen je i u Kuću slavnih u Sent Luisu 2004. godine što govori o tome kakav je trag ostavio tamo.