Ovako bi trebalo da izgleda novi format Lige šampiona od 2027. godine nakon dogovora UEFA i kompanije "A22" koja je stajala iza projekta "Superliga bogatih".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prije četiri godine Superliga bogatih pokušala je da sruši UEFA Ligu šampiona, a iako se nekoliko najvećih klubova odmetnulo - na kraju je ipak došlo do odustajanja pod pretnjom navijača, sankcijama... Međutim, Real Madrid, Barselona i Juventus trudili su se da ovaj projekat održe živim, posebno nakon što je Evropski sud u Luksemburgu ustanovio da to nije ništa protivpravno, pa je i kompanija "A22" koja stoji iza svega nastavila da radi na tome.

Prema navodima katalonskog "Mundo Deportiva" već osam mjeseci vode se tajni pregovori o krupnim promjenama između "A22" i UEFA, od čega su najznačajnije globalna televizijska platforma za utakmice i novi format uz zadržavanje istog imena - Liga šampiona.

Kako bi izgledala nova Liga šampiona?

I dalje bi se zadržao sistem kvalifikacija putem nacionalnih šampionata, a ukupno bi 36 klubova igralo takmičenje - u dvije grupe. U prvoj oni najbolji (od prvog do 18. mjesta po UEFA listi) čime bi svake nedelje navijači mogli da gledaju najveće derbije, a u drugoj grupi bi bili oni koji su slabije rangirani, ali koji bi teže dolazili do nokaut faze.

Osam najboljih iz prve grupe direktno ide u osminu finala, a drugih osam iz ove i prvih osam iz druge grupe bi odlučivalo u baražu ko će dalje. Dakle, jedna grupa - onih bolje plasiranih klubova Evrope - tu je privilegovana.

Zadržala bi se ideja o osam kola u grupnoj fazi kao i žrebanje utakmica na osnovu podjele po grupama.

Kakva sad platforma za gledanje Lige šampiona?

Po ugledu na američke sportove, Liga šampiona bi dobila svoju TV platformu - Unify koju predlaže kompanija "A22". Besplatna verzija imala bi reklame, dok ukoliko platite - oni bi nestali. Tu se naravno postavlja pitanje i šta će televizije reći na to, a ono što je bitno napomenuti je da aktuelni sporazum UEFA i televizija ističe 2027. godine.

To je i trenutak kada bi nova Liga šampiona mogla da zaživi, ali mora se reći da je situacija i dalje daleko od završene, iako su sada "A22" i UEFA daleko bliži dogovoru.