Vezni fudbaler reprezentacije Srbije Ivan Ilić sklonjen je iz tima Torina.

Srpski reprezentativac Ivan Ilić izbačen je iz prvog tima Torina, javlja "Tutosport". Jedan od miljenika Dragana Stojkovića Piksija, po sopstvenom priznanju selektora, učinio je očigledno nešto što trener Marko Baroni nije mogao da oprosti i zbog toga nije bilo na meču protiv Parme.

Za razliku od meča Kupa Italije, koji je propustio zbog povrede, sada se navodi da je Ilić izostao zbog "ponašanja koja nemaju veze s terenom", ali više informacija nije saopšteno. Samo je jasno da je u pitanju nedisciplina.

Nije ovo prvi put Ivanu Iliću da ima takav problem u Torinu jer je prethodno imao sukob i sa trenerom Paulom Vanolijem, dok je bilo trzavica i za vrijeme Ivana Jurića koji je pak odstranjivao iz tima Nemanju Radonjića. Uz to, čini se da trenutno ni u Torinu nije sjajna atmosfera pošto su "bikovi" izgubili tri od pet ligaških utakmica i imaju svega četiri boda.

Od Ivana Ilića, koji je tu godinama, očekivalo se da bude jedan od lidera, ali zapravo je već dugo na izlaznim vratima kluba. Više puta je vodio pregovore o odlasku u Spartak i Zenit, što se izjalovilo, tako da je ostajao mimo svojih želja.

Bivši igrač Zvezde, Mančester sitija i Verone je za Torino odigrao ukupno 71 meč i zabilježio je sedam golova i šest asistencija.

Za to vrijeme - brat Luka pogađa!

Dve godine stariji brat Luka Ilić ostvario je ljetos transfer iz Crvene zvezde u Real Ovijedo i čini se da mu za sada prija Španija. Snašao se kod Veljka Paunovića tako da je prethodne noći u pobjedi nad Valensijom na Mestalji (2:1) postigao gol u 85. minutu. Nažalost, nekoliko minuta kasnije dobio je i crveni karton, ali je za njegov tim najvažnije što je došao do tri boda.