Bizarna situacija na meču Njukasla i Arsenala. Sudija zabranio fudbaleru da obriše loptu zbog pravila za koje skoro niko nije znao.

Arsenal je proteklog vikenda pobijedio Njukasl 2:1 (0:1) u jednoj od najbizarnijih utakmica sezone uz pregršt sumnjivih sudijskih odluka Džareta Gileta i njegovih pomoćnika na terenu i u VAR sobi. Da ne ulazimo u analizu ko je oštećen i ko nije, pošto su obje ekipe trpele "teror" Gileta, jedna stvar je ipak zasmijala publiku na "Sent Džejmsis parku".

Igrao se 28. minut kada je Rikardo Kalafiori otišao da izvede aut i spremao se da ubaci loptu duboko u kazneni prostor Njukasla kada ga je pozvao sudija Džared Gilet i oteo mu peškir (?!).

S obzirom na to da je lopta bila mokra, Kalafiori je pozajmio peškir od golmana Njukasla Nika Poupa kako bi je osušio, međutim to Gilet nije dozvolio. Tražio je od Kalafiorija da baci peškir i da prestane da briše loptu, uvjeravajući ga da to nije u skladu s pravila fudbalske igre.

Ovo "novo fudbalsko pravilo" sve je zbunilo na stadionu. Prema informacijama iz Engleske, ekipe mogu da se dan prije utakmice dogovore o tome da li će se peškiri koristiti tokom susreta, a izgleda da je Giletu neko rekao da Arsenal i Njukasl nemaju takav dogovor. Jedino što to niko nije rekao Rikardu Kalafioriju koji je zbunjeno gledao ka arbitru i nije mogao da vjeruje da mu nije dozvoljeno da obriše loptu, kada to inače uvek radi.

Primjera radi, samo dan kasnije, Džeferson Lerma obrisao je loptu na meču Kristal palasa protiv Liverpula i to je prethodilo golu Sara kojim je domaći tim poveo, a na kraju i došao do velika tri boda.