Barselona pobijedila Njukasl u gostima, golovima sjajnog Markusa Rašforda.

Izvor: rosdemora / Alamy / Profimedia

Engleski napadač Markus Rašford donio je pobjedu Barseloni protiv Njukasla u gostima, 2:1. Pozajmljeni fudbaler Mančester junajteda u svojoj zemlji je podsjetio cijelu Evropu koliko je dobar igrač i da je zapravo sve vrijeme problem u njegovom matičnom klubu, koji odavno ne podsjeća na sebe.

Zaboravimo sada Mančester junajted i njegove velike muke, jer je Rašford sadašnjost Barselone i donio joj je pobjedu na "otvaranju" Lige šampiona. Prvi gol je dao glavom na asistenciju Žila Kundea u 58. minutu, a postavio je nedostižnih 2:0 za Barselonu pocepavši mrežu Njujkasla u 67. minutu. Šutirao je sa oko 18 metara tako snažno da golman domaćina Nik Poul vjerovatno nije stigao ni da je vidi dok je prozujala kraj njega u mrežu.

U odsustvu povređenog Lamina Jamala, Rašford je tako pokazao koliko će Barselona moći da se osloni na njega ove sezone. Posle nje, narednog ljeta, imaće mogućnost da otkupi njegov ugovor za 35 miliona eura.

Kada je Rašford napuštao igru u 81. minutu da bi ga zamijenio Dani Olmo, navijači Barselone su ustali i aplaudirali mu. Toliko su bili oduševljeni njegovim nastupom na Sent Džejms Parku, gdje menadžer Njukasla Edi Hou nije koristio svog novog napadača plaćenog 75 miliona eura, Njemca Nika Voltemadea (23 godine, 198 centimetara), koga je tek doveo iz Štutgarta kao zamjenu za Aleksandra Isaka, novog špica Liverpula.

Umjesto Voltemadea, engleski stručnjak stavio je u sredinu napada Entonija Gordona, koji je postigao gol na početku sudijske nadoknade od sedam minuta, tako "zakuvao" finiš, ali nije uspio da pogura ekipu ka izjednačenju.

Selektor Engleske Tomas Tuhel sjedio je na tribinama i video kakvog majstora njegova selekcija ima u Barseloni.

