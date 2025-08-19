Napadač Njukasla Aleksandar Isak njavio je odlazak iz kluba, po svaku cijenu.
Napadač Njukasla Aleksandar Isak (25) javno je kritikovao svoj klub zato što ga nije pustio da ode. On se u utorak uveče nije pojavio na svečanosti dodjele nagrada za najbolje igrače lige u Mančesteru, već se umjesto toga oglasio na društvenim mrežama.
"Ponosan sam zato što su me kolege profesionalni igrači uvrstili u idealni tim Premijer lige za sezonu 2024/25. Prije svega, za to hoću da zahvalim saigračima i svima u Njukaslu koji su me podržali. Večeras nisam na ceremoniji zbog svega što se događa, nisam osjetio da je ispravno da budem tu", napisao je on i počeo o onome što ga tišti nedeljama.
Sudeći prema riječima švedskog napadača, on ne može da pređe preko toga da ga klub ne pušta u Liverpul.
"Dugo sam ćutao, dok su drugi pričali. Ta tišina je omogućila ljudima da iznose svoju verziju događaj, čak i kada su znali da to nije ono što je zaista bilo rečeno i dogovoreno iza zatvorenih vrata. Realnost je da su obećanja data i da je klub znao moj stav već dugo vremena. Obmanjujuće je ponašati se sada tako kao da se problemi tek pojavljuju"
"Kada su obećanja prekršena i povjerenje je izgubljeno, a odnos ne može da se nastavi. Tu se sada nalazim i zato je promjena najbolja za sve, ne samo za mene", naglasio je Isak.