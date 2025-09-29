Marušić je dodao loptu saigraču i srušio se na teren, odmah je bilo jasno da je završio utakmicu.
Novi problem za Adama Marušića – crnogorski fudbaler se ponovo povrijedio igrajući za Lacio.
Marušić nije igrao u septembru protiv Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za Mundijal zbog problema s povredom, a večeras je u Đenovi morao ranije da napusti teren.
Izašao je u 31. minutu, neposredno nakon što je bio asistent kada je Kasteljanos povisio prednost Rimljana na 2:0. Kako je to izgledalo pogledajte ovdje.
Adam se našao na prvom spisku selektora “hrabrih sokola” Mirka Vučinića koji je objavio danas.