Ratuju temperamentni trener Antonio Konte i iskusni vezni igrač Kevin de Brujne, iako bi trebalo da su najjači aduta Napolija ove sezone.

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy /IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon četiri pobjede na početku nove sezone u Seriji A, fudbaleri Napolija upisali su prvi poraz - izgubili su na gostovanju Milanu (2:1). Velikan sa sjevera Italije riješio je pitanje pobjednika u prvom dijelu meča, kada je postigao oba gola, pa ni pogodak Kevina de Brujnea sa bijele tačke u nastavku nije uspio da unese neizvjesnost. Ipak, Belgijanac bi mogao da napravi haos, ali u svom timu.

Kako prenose italijanski mediji, bivši kapiten Mančester sitija nije bio zadovoljan što ga Antonio Konte izvodi iz igre nekoliko minuta nakon gola, a čak dvadesetak minuta prije kraja utakmice u kojoj jure rezultat. O tome je na konferenciji za medije upitan temperamentni trener, koji je dodatno dolio ulje na vatru, umjesto da spušta tenzije.

"Nadam se da je bio uznemiren zbog rezultata. Ako je uznemiren zbog drugih stvari, izabrao je pogrešnu osobu", rekao je Antonio Konte na konferenciji tokom meča. Ovo bi mogao da bude početak sukoba trenera Napolija sa igračem koji je prije nekoliko nedelja stigao u klub i to da bi bio njegov lider.

Na početku nove sezone djelovalo je baš tako... Kevin de Brujne bio je starter na svih pet mečeva Napolija u domaćem prvenstvu, a postigao je i tri gola koji su ekipi pomogli da dođe do dobrog plasmana. Bio je strijelac na gostovanjima Sasuolu, Fiorentini i na kraju Milanu, u prvom porazu.

Kakvu karijeru ima Kevin de Brujne?

Iskusni Belgijanac, sa čak 113 nastupa za reprezentaciju, ovog ljeta je stigao u Napoli nakon što je napravio blistavu karijeru u klubovima širom Evrope. Kevin de Brujne je do sada igrao za Genk, Čelsi, Verder Bremen, Volfsburg i Mančester siti, u kojem je jedna od najvećih legendi.

Kao igrač Genka osvojio je belgijski šampionat, Kup Belgije i Superkup Belgije, dok je sa Volfsburgom osvojio Kup Njemačke i Superkup Njemačke. Najviša trofeja ima u dresu Sitija, gdje je igrao 10 godina. Šest puta osvojio je Premijer ligu, dva puta FA kup, pet puta Liga kup, tri puta Komjuniti šild, a po jednom Ligu šampiona, Superkup Evrope i FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove.