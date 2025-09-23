Radoslav Batak sjeo je na klupu kruševačkog Napretka i vodiće ekipu u nastavku sezone.

Napredak je loše počeo novu sezonu u Superligi. Posle devet mečeva ima samo jednu pobjedu, uz po četiri remija i poraza, dakle ukupno 7 bodova. Nalazi se na pretposlednjem mjestu i zbog toga je došlo do promjene trenera. Radoslav Batak preuzeo je tim iz Kruševca.

"Novi šef stručnog štaba je Radoslav Batak. Dio stručnog štaba činiće Dejan Medić (analitičar), Marko Prentović (kondicioni trener) i Srđan Soldatović (trener golmana". Dobro nam došli", poručio je Napredak na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Posle poraza od Radnika Milan Nikolić je podnio ostavku i poželio klubu i novom treneru mnogo sreće u nastavku sezone i istakao da se nada da će to da "probudi ekipu".

Batak je u srpskom fudbalu radio kao trener Vojvodine, Radničkog iz Niša, Novog Pazara i sada je u Kruševcu.