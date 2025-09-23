Otac talentovanog Lamina Jamala tvrdi da je njegov sin pokraden u izboru za "Zlatnu loptu".
Lamin Jamal mora još da čeka, Usman Dembele je osvajač "Zlatne lopte" za sezonu 2024/25. Fantastični fudbaler Barselone, koji je nedavno proslavio tek 18. rođendan, blistao je prethodne godine i činilo se da bi mogao da osvoji nagradu za najboljeg fudbalera svijeta, čemu najbolje svjedoči nikad brojnija delegacija jednog igrača na dodjeli nagrade u Parizu.
Čitava porodica Lamina Jamala bila je uz njega, poveo je čak i baku za koju je veoma vezan, a s odlukom da ipak ne bude osvajač "Zlatne lopte" ne može da se pomiri njegov otac Munir Nazraui.
"Sljedeća godina je naša...", dobacio je bijesni otac novinarima iz Španije poslije odluke da Dembele bude izabran za najboljeg fudbalera svijeta, međutim nije se samo na tome zaustavio pošto je u razgovoru za "Čiringito" poručio da je njegovom sinu sad nanijeta velika nepravda.
"Mislim da je to najveća... Krađa... Ne, neću reći krađa, već moralna šteta nanesena ljudskom biću", rekao je otac fudbalera.
"Mislim da je Lamin Jamal najbolji igrač na svijetu i to ubjedljivo, ne zato što je moj sin, već zato što je najbolji igrač na svijetu, mislim da nema konkurencije", izjavio je Munir Nazraui i dodao: "Lamin Jamal je Lamin Jamal, moramo reći da se ovdje dogodilo nešto vrlo čudno. Sljedeće godine Zlatna lopta biće naša".
Kako izgleda poredak za Zlatnu loptu?
Skandal poslije dodjele Zlatne lopte: Lamin Jamal bijesan kao ris, otac tvrdi da je sve namješteno
"Frans fudbal" nije objavio još ko je koliko bodova osvojio u ovom glasanju, ali može se čuti da je Usman Dembele ubjedljivo trijumfovao ispred Lamina Jamala. Evo i kako izgleda konačan poredak:
- Usman Dembele (Francuska, 28 godina, napadač, Pari Sen Žermen)
- Lamin Jamal (Španija, 18 godina, napadač, Barselona)
- Vitinja (Portugal, 25 godina, vezni igrač, Pari Sen Žermen)
- Mohamed Salah (Egipat, 33 godine, napadač, Liverpul)
- Rafinja (Brazil, 28 godina, napadač, Barselona)
- Ašraf Hakimi (Maroko, 26 godina, defanzivac, Pari Sen Žermen)
- Kilijan Mbape (Francuska, 26 godina, napadač, Real Madrid)
- Kol Palmer (Engleska, 23 godine, napadač, Čelsi)
- Đanluiđi Donaruma (Italija, 26 godina, golman, Pari Sen Žermen pa Mančester Siti)
- Nuno Mendeš (Portugal, 23 godine, defanzivac, Pari Sen Žermen)
- Pedri (Španija, 22 godine, vezni igrač, Barselona)
- Hviča Kvarachelija (Gruzija, 24 godine, napadač, Napoli pa Pari Sen Žermen)
- Hari Kejn (Engleska, 32 godine, napadač, Bajern Minhen)
- Dezire Due (Francuska, 20 godina, napadač, Pari Sen Žermen)
- Viktor Đekereš (Švedska, 27 godina, napadač, Sporting Lisabon pa Arsenal)
- Vinisijus Žunior (Brazil, 25 godina, napadač, Real Madrid)
- Robert Levandovski (Poljska, 36 godina, napadač, Barselona)
- Skot Mektominej (Škotska, 28 godina, vezni igrač, Napoli)
- Žoao Neveš (Portugal, 20 godina, vezni igrač, Pari Sen Žermen)
- Lautaro Martinez (Argentina, 27 godina, napadač, Inter Milano)
- Seru Girasi (Gvineja, 29 godina, napadač, Borusija Dortmund)
- Aleksis Mekalister (Argentina, 26 godina, vezni igrač, Liverpul)
- Džud Belingem (Engleska, 22 godine, ofanzivni vezni, Real Madrid)
- Fabijan Ruiz (Španija, 29 godina, vezni igrač, Pari Sen Žermen)
- Denzel Damfris (Holandija, 29 godina, desni bek/vingbek, Inter Milano)
- Erling Holand (Norveška, 25 godina, napadač, Mančester Siti)
- Deklan Rajs (Engleska, 26 godina, vezni igrač, Arsenal)
- Virdžil van Dajk (Holandija, 34 godine, centralni defanzivac, Liverpul)
- Florijan Virc (Nemačka, 22 godine, ofanzivni vezni, Bajer Leverkuzen pa Liverpul od juna 2025)
- Majkl Olise (Francuska, 23 godine, ofanzivni vezni ili napadač, Bajern Minhen)