Otac talentovanog Lamina Jamala tvrdi da je njegov sin pokraden u izboru za "Zlatnu loptu".

Izvor: Lionel Guericolas / Starface / imago stock&people / Profimedia

Lamin Jamal mora još da čeka, Usman Dembele je osvajač "Zlatne lopte" za sezonu 2024/25. Fantastični fudbaler Barselone, koji je nedavno proslavio tek 18. rođendan, blistao je prethodne godine i činilo se da bi mogao da osvoji nagradu za najboljeg fudbalera svijeta, čemu najbolje svjedoči nikad brojnija delegacija jednog igrača na dodjeli nagrade u Parizu.

Čitava porodica Lamina Jamala bila je uz njega, poveo je čak i baku za koju je veoma vezan, a s odlukom da ipak ne bude osvajač "Zlatne lopte" ne može da se pomiri njegov otac Munir Nazraui.

"Sljedeća godina je naša...", dobacio je bijesni otac novinarima iz Španije poslije odluke da Dembele bude izabran za najboljeg fudbalera svijeta, međutim nije se samo na tome zaustavio pošto je u razgovoru za "Čiringito" poručio da je njegovom sinu sad nanijeta velika nepravda.

"Mislim da je to najveća... Krađa... Ne, neću reći krađa, već moralna šteta nanesena ljudskom biću", rekao je otac fudbalera.

"Mislim da je Lamin Jamal najbolji igrač na svijetu i to ubjedljivo, ne zato što je moj sin, već zato što je najbolji igrač na svijetu, mislim da nema konkurencije", izjavio je Munir Nazraui i dodao: "Lamin Jamal je Lamin Jamal, moramo reći da se ovdje dogodilo nešto vrlo čudno. Sljedeće godine Zlatna lopta biće naša".

Kako izgleda poredak za Zlatnu loptu?

"Frans fudbal" nije objavio još ko je koliko bodova osvojio u ovom glasanju, ali može se čuti da je Usman Dembele ubjedljivo trijumfovao ispred Lamina Jamala. Evo i kako izgleda konačan poredak: