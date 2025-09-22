Večeras je održana ceremonija dodjele Zlatne lopte za 2025. godinu

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Usman Dembele fudbaler Pari Sen Žermena aktuelnog prvaka Evrope, dobitnik je Zlatne lopte za sezonu 2024/2025 na ceremoniji održanoj u Parizu.

Dembele je nadmašio najvećeg rivala Lamina Jamala i pomalo neočekivano osvojio laskavo priznanje.

Jamal je tako dobio nagradu za "samo" najboljeg mladog igrača na planeti, drugi put zaredom, iako su mu davanje veće šanse pred ovaj izbor.

Nagradu za najboljeg trenera očekivano je dobio Luis Enrike trener Pari Sen Žermena koji je sa "Svecima" osvojio triplu krunu prethodne sezone.

Nagradu za najboljeg golmana takođe očekivano dobio je golman Parižana Đanluiđi Donaruma.

Najbolji strijelac prethodne sezone je Viktor Đokereš novi fudbaler Arsenala koji je prethodno nastupao za Sporting.

Najbolji klub prethodne prema očekivanju je novi prvak Evrope Pari Sen Žermen.

Zlatnu loptu za 2023 /2024 osvojio je fudbaler Mančester sitija i španske reprezentacije Rodri.