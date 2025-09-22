Budućnost će izgledati bolje, vjeruje Vukićević.

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Druga utakmica na klupi Budućnosti i prva pobjeda za Dejana Vukićevića.

Aktuelni šampion je u 8. kolu savladao Bokelj SBBet u Kotoru 2:0 i najavio bolje dane i bolje rezultate, mada Vukićević nije imao puno razloga da bude zadovoljan.

Satisfakcija je samo to što su Podgoričani konačno upisali tri boda.

"Dobili smo utakmicu i to nas čini srećnim, ali ne i euforičnim jer nismo blistali. Imao je Bokelj svoje situacije, imali smo i sreće. Neću da Budućnost dobija tako, na neku borbu, Budućnost mora da diktira ritam, da ima svoj stil igre", rekao je Vukićević i dodao:

"Budućnost kada se vrati nazad, vratila se da odmori minut-dva, a ne zato što ju je natjerao protivnik. To su neki moji ciljevi, koliko toga ćemo uspjeti da ostvarimo i koliko brzo - vidjećemo. U ovom momentu ne možemo da igramo onako kako bih volio, malo je i vremena da se sve upakuje kako želim, ali sam siguran da će igrači dan po dan prihvatati zahtjeve i da će navijači uživati u igri, a da ću ja sa strane gledati utakmicu bez da se mnogo trošim znajući da će sve proteći kako smo se dogovorili", jasan je Vukićević.

Budućnost je u Kotoru slavila golovima Danila Vukanića i Momčila Raspopovića.

"Možemo mnogo više i moramo mnogo više, a puno je razloga zašto to trenutno nije tako. Ako sada pogledate igrački kadar imate pet ili šest igrača koji su se kasnije priključili, nisu prošli pripreme i to ih košta. Bez dobrih priprema neminovno je da imate problema sa povredama i formom. Imamo drugu grupu igrača koju muče povrede. Još uvijek ne mogu da računam na Filipa Domazetovića, Zorana Petrovića, Ivana Bojovića, Ivana Bulatovića, a takođe Nedeljko Piščević i Igor Ivanović izlaze iz povrede. Tu je sijaset problema za rješavati", kaže Vukićević.

"Moj imperativ je svlačionica i teren. Svakom od njih da se pruži šansa, da radimo na razvoju mlađih, da radimo na pravljenju dobrih rezultata, da radimo na pravljenju dobre atmosfere i da svi zajedno radimo na dovođenju navijača na tribine. Da svi u Podgorici uživamo u rezultatima Budućnosti. Strpljenja i vremena nam treba, ali sam apsolutno siguran da ćemo do tog nivoa doći", koji je prošle srijede debitovaom remijem protiv Mornara.

"Prije Mornara sam imao samo jedan trening sa ekipom gdje je praktično bilo nemoguće da se bilo šta uradi osim neke psihološke pripreme i taktičkog treninga. Imali smo peh da iz penala primimo gol u Baru i to je malo pokvarilo utisak. Nakon toga još dva treninga, tako da sam sa praktično tri treninga vodio dvije utakmice i to obje u gostima", zaključio je Vukićević.

Iskusni stručnjak na stadionu pod Goricom debituje u subotu kada Budućnost igra sa Petrovcem.