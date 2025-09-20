Varvari su večeras organizovali veliki događaj povodom stogodišnjice FK Budućnosti na Stadionu malih sportova.

Ako je ono sinoć bila najava, onda najava obecava spektakl!

Navijaci Buducnosti su spremni za proslavu 100. rodendana Fudbalskog kluba Buducnost, onakvu kakvu naš klub zaslužuje.

Nakon 12.juna navijaci Buducnosti sa svih tribina stadiona jednoglasno su se slozili da je uprava priredila jednu od najgorih organizacija proslave naseg fudbalskog kluba.

To je više bila komemoracija nego proslava, cega su i oni svjesni, a mi smo tu da ih podsjećamo dok god budu "po koalicionom sporazumu" na a i blizu naseg stadiona.

Zato smo mi tu, iskreni navijaci Buducnosti, da ispravimo taj dan, pokazemo kako se obilježava 100 godina kluba, kako se njeguje tradicija, kako se postuju ljudi koji su ostavili trag na stadionu Budunosti i posvetimo tu noc njima, a ne ljudima koji ne znaju gdje je stadion, a tek kad je utakmica.

Jos jednom vas pozivamo sve da budete prisutni danas na Stadionu malih sportova, da pozdravimo sve bivse igrace, trenere, porodice igraca i trenera, sve sadasnje igrace i sve one koji tek dolaze i tek trebaju da stasavaju na tom stadionu. Svi gore pomenuti bice smješteni ispred bine, na parteru, uredno rasporedjeni od najstarijeg ka najmladjem.

Nase drage dame ce ih čekati na ulazu i uredno smjestiti na njihova mjesta.

Takodje, na terenu, bice prisutni i sve sportske ekipe i predstavnici ekipa koje nose najljepši grb na svom dresu, i

najljepsi naziv na svijetu - Budućnost.

Uz podgoricke pjesme koje svi vec dobro znamo najavljujemo izlazak na binu najvecih legendi koje je ovaj klub i grad dao. Nakon ceremonije dodjele nagrada, sa Edom Abdovicem i nasom pjesmom zatvaramo svečani dio proslave i velikim aplauzom pozdravljamo sve zbog kojih smo noćas tu.

Nakon svega toga, za sve ljubitelje dobre zurke, nasi drugovi za pultom nastavljaju muzicki dio programa, selimo se na teren i posle njih do ranih jutarnjih casova slusamo Derrick May-a americkog di-dzeja, pionira detroitskog tehna i jednog od osnivača ovog elektronskog muzickog zanra, prenosi Instagram stranica Varvari_Podgorica.