Ukoliko u naredna tri meča Crveni đavoli ne poprave utisak, Amorim može da pakuje stvari.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon katastrofalnog starta Mančester Junajteda u novoj sezoni, vlasnik slavnog engleskog kluba Džim Ratklif obavio je razgovor sa menadžerom Rubenom Amorimom.

Junajted je prethodnog vikenda doživio debakl od Mančester sitija u gradskom derbiju 0:3 i nakon četiri odigrana kola zauzima poražavajuće 14. mjesto na tabeli, sa samo četiri osvojena boda.

Da stvar bude još gora, "Crveni đavoli" nedavno su doživjeli i sramotnu eliminaciju od četvrtoligaša Grimsbija u "Karabao kupu".

Iako su engleski mediji nedavno tvrdili da Amorim ima veliku podršku čelnika kluba, nakon katastrofe u gradskom derbiju situacija se promijenila. Ratklif je izgubio strpljenje, pa je došao u Karington helikopterom kako bi obavio hitan razgovor sa Amorimom.

Mediji saznaju da je postavio ultimatum Portugalcu. Dao mu je rok od tri utakmice, a nakon toga će dobro sagledati situaciju i donijeti konačnu odluku.

Naredni meč Mančester Junajted igra na svom terenu protiv ekipe Čelsija.