Da li ste čuli za Edvina Pašagića? Kažu da je novo bosansko čudo iz Švedske, a sada je potpisao ugovor sa Hajdukom.

Izvor: Twitter/Croatian Footy

Hajduk je uspio da ubijedi jednog od najvećih talenata evropskog fudbala da se priključi klubu. U Split je došao 16-godišnji reprezentativac Švedske u mlađim kategorijama Edvin Pašagić.

Ovaj štoper rođen 2009 godine dolazi iz Malmeovog U17 tima, a sada je registrovan za Hajduk i očekivano je da odmah bude priključen prvom timu. Njega je u Hajduk dovela agencija "We Sport Football" koja je još ranije u Hajduk dovela Aleksandra Kačanikiića, a u Osijek je dovela Emina Hasića.

Pašagić je bio na meti najvećih klubova, navodno su se za njega raspitivali Juventus, Fejnord i Bazel i čak je otišao u Torino. Probao je i Dinamo da ga potpiše, ali su ga "oteli" ipak Splićani i kada je napunio 16 godina potpisao je profesionalni ugovor.

Pašagić je rođen i odrastao u Švedskoj ali ima korijene iz Bosne i Hercegovine. Prethodni takav talenat iz Švedske bio je Zlatan Ibrahimović, ako Pašagić bude samo imao samo djelić njegovog kvaliteta Hajduk će napraviti sjajan posao.

(MONDO, N.L.)