Brazilski fudbaler Daglas Košta ima veliki problem zbog alimentacije koju nije plaćao.

Izvor: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Slavni brazilski fudbaler Daglas Košta (35) nalazi se na potjernici! Za njim traga policija, nakon što je sud u Porto Alegreu raspisao potjernicu zbog neplaćanja alimentacije, a što je već pravilo ogromne probleme krilnom napadaču kojeg pamtimo iz Bajerna i Juventusa.

Brazilac je u ovom trenutku dužan oko pola miliona brazilskih reala, odnosno oko 78.000 eura, a zbog toga bi policija mogla da mu zakuca na vrata. Kako se navodi u tekstovima inostranih medija, ovo nije prvi put da policija zbog iste stvari traži Daglasa Koštu, koji je i ranije izbjegavao da plaća propisane obaveze. Sličnu situaciju imao je i prije dvije godine, kada mu je određeno 30 dana zatvora.

"Fudbalski klub Sidnej raskinuo je saradnju s Daglasom Koštom. Igrač se ne može vratiti u Australiju zbog stalnih pravnih i ličnih problema u Brazilu. U 25 nastupa postigao je šest golova i dodao osam asistencija", navodi se u saopštenju koje je ovim povodom izdao jedan od najboljih timova u Australiji.

Oglasio se i Daglas Košta, svjestan zašto je ostao bez posla. "Zahvalan sam Sidneju što mi je pružio priliku da igram u Australiji. Bila je to nevjerovatna godina u ovom dresu. Žao mi je što se ne mogu vratiti, jer postoje stvari koje moram riješiti kod kuće, ali ću se uvijek s radošću prisjećati vremena provedenog ovdje. Hvala svima u klubu i navijačima na podršci. Ovo je iskustvo koje nikada neću zaboraviti", istakao je Brazilac koji je tokom karijere nosio dres i daleko poznatijih timova.

Daglas Košta je počeo da igra fudbal u ekipi koja se zove Novo Hamburgo, a zatim ga je primijetio slavni Gremio u kojem je proveo mnogo godina u mlađim kategorijama i prve sezone seniorskog fudbala. Usledila je evropska avantura tokom koje je igrao za Šahtjor, Bajern Minhen i Juventus, a onda je počeo da luta. Bio je na pozajmici u Gremiju, pojačao LA Galaksi, igrao za Fluminense i završio u Sidneju.

Za reprezentaciju Brazila do 20 godina odigrao je 12 mečeva, a za seniorski tim svoje države nastupio 31 put. Osvojio je šampionat Južne Amerike za fudbalere do 20 godina, a zatim igrao finale Mundijalita, Svjetskog prvenstva u istom uzrastu. bio je reprezentativac Brazila na Mundijalu 2018. godine, kada su nastupili u istoj grupi u kojoj i Srbija.