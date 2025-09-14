Derbi Mančester siti - Mančester junajted počeo je minutom ćutanja u znak sjećanja na Rilkija Hatona. Pep Gvardiola ćutao je, a oči su mu bile pune suza.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola (54) u suzama je dočekao početak derbija protiv Mančester junajteda u nedelju, jer je bio ožalošćen zbog smrti bokserske legende Rikija Hatona. Engleski borac bio je navijač Mančester sitija i u njegovu čast oba tima nosila su crni flor na rukavima.

U TV prenosu se primijetilo da je Španac bio veoma emotivan zbog smrti boksera koji je preminuo u 47. godini. Njegovo tijelo pronađeno je u Hajdu, a policija Mančestera saopštila je da nema naznaka da je u pitanju nasilna smrt.

"Policija je pozvana u njegovu kuću jutros u 6.45, kada je pronađeno telo 46-godišnjeg muškarca. Trenutno ne vjerujemo da postoje sumnjive okolnosti", navedeno je u saopštenju nadležnih.

Haton je bio višestruki prvak svijeta u lakoj velter kategoriji i imao je titulu u velter kategoriji. Pravio je planove da se u decembru vrati u ring, da bi poboljšao svoj učinak, koji je kroz karijeru bio 45 pobjeda, od kojih 32 nokautom, uz tri poraza.