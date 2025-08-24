Mančester siti kupio Đanluiđija Donarumu iz Pari Sen Žermena.

Izvor: FRANCK FIFE / POOL/AFP POOL

Mančester siti trošio je i ovog ljeta mnogo novca, a samo na golmane dao je skoro 100 miliona eura. Prvo je Džejms Traford stigao iz Barnlija za oko 46 miliona eura, dok će sada nešto ispod 50 miliona eura biti plaćen i najbolji golman svijeta Đanluiđi Donaruma, javio je Fabricio Romano.

Donaruma je postigao dogovor sa Sitijem oko ličnih uslova, očekuje se i da će PSŽ i Siti uspjeti da se dogovore, a na kraju sve zavisi od Edersona. Brazilac je na izlaznim vratima ovog ljeta i čeka se njegov dogovor sa Galatasarajem (cena oko 10 miliona eura), međutim ako sve propadne - pitanje je da li će Donaruma doći na "Etihad". Razlog je velika plata koju Ederson ima, ali i to što Siti zaista nema potrebu za toliko golmana...

Zašto je Donaruma otišao iz PSŽ-a?

Pravo niotkuda je Đanluiđi Donaruma precrtan u Pari Sen Žermenu i to odlukom trenera Luisa Enrikea. Zajedno su prošle sezone postali šampioni Evrope i doneli su tako u Pariz prvi pehar Lige šampiona, a problem je nastao oko ugovora koji Italijan ima do kraja 2025/26.

S obzirom da je počeo da "zavlači" Parižane, kao što je prethodno to radio sa Milanom, preventivno su reagovali i odlučili da ga prodaju prije nego što postane slobodan agent.

Donaruma (26) ima više od 400 utakmica profesionalnog fudbala na klupskom nivou. Iako je i dalje relativno mlad, dugo je već na vrhunskom nivou jer ga je Siniša Mihajlović još kao 16-godišnjaka poslao na gol Milana, od kada kreće njegov uspon.

Koga je sve Siti doveo?

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Burno ljeto u Mančester sitiju posle neuspješne sezone značilo je da Pep Gvardiola potroši preko 200 miliona eura na pojačanja, pa su tako stigli još i Tiđani Reijnders (Milan), Rajan Ait-Nuri (Vulverhempton), Rajan Šerki (Lion), Džejms Traford (Barnli) i Sver Nipan (Rosenborg).

Iz kluba su, za sada, otišli Jan Kouto, Kevin de Brujne, Džejms Mekati, Kajl Voker, kao i Maksimo Perone. Na pozajmicu je poslat Džek Griliš.