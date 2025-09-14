Miloš Kerkez nije imao svoj dan na gostovanju Barnliju.

Mađarski internacionalac srpskog porijekla Miloš Kerkez (21) izveden je iz igre u meču svog Liverpula i Barnlija već u 38. minutu. Očigledno nezadovoljan pojedinim reakcijama svog novog lijevog beka, holandski menadžer Arne Slot uveo je umjesto njega u igru iskusnog Endija Robertsona i odmah kraj aut-linije mu ukazao na grešku.

Čim je napustio teren stadiona "Tarf Mur" pred 22.000 gledalaca, Kerkez je saslušao gdje je griješio, a potom sjeo na klupu. Prethodno je dobio žuti karton u 22. zbog simuliranja prekršaja u kaznenom prostoru Barnlija poslije duplog pasa sa Gravenbahom. Sudija Majkl Oliver istog trenutka je prekinuo igru i dodijelio loptu domaćinu, a igrači Barnlija, na čelu sa Kajlom Vokerom, zamjerili su Kerkezu to što je glumio prekršaj.

Fudbaler iz Vrbasa stigao je ovog ljeta u Liverpul iz Bornmuta za 46,9 miliona evra i odmah je u skladu s tim dobio ulogu startnog lijevog beka. Nakon što je odigrao čitav utakmice protiv Njukasla i Arsenala na početku sezone, na gostovanju Barnliju je prvi put zamijenjen.

Pogledajte kako je izgledala ta scena: