Trener fudbalskog kluba Partizan Srđan Blagojević opominje svoje igrače, ali i navijače da ne može malda ekipa do pobijede svake nedelje.

Fudbaleri Partizana će u osmom kolu Superlige Srbije gostovati Spartaku u Subotici, a pred meč protiv tima sa sjevera zemlje konferenciju je održao Srđan blagojević. Crno-bijeli ulaze u veoma važan dio sezone, pošto ih nakon reprezentativne pauze čeka gostovanje Spartaku, pa meč protiv Crvene zvezde na svom terenu.

Da bi najvećeg rivala dočekali kao prvoplasirani tim na tabeli - jer imaju jedan meč više - fudbaleri Partizana moraju da pobijede u Subotici. Baš zbog toga Srđan Blagojević pojašnjava da je njegov tim u procesu, da se gradi i stiče karakter, pa da nije očekivano da pobeđuju na svakom meču.

"Nije realno da ova ekipa gazi svaku utakmicu i bez problema pobjeđuje svakog. Koliko god bih ja to volio, to nije realno. Ne zato što ne želimo ili ne vjerujemo, nego zato što smo u procesu. Da li nam je pauza prijala, zavisi iz kog ugla gledamo. Nama u stručnom štabu i igračima koji su ostali svakako jeste, jer smo imali nekoliko slobodnih dana, ali 11 igrača je bilo u reprezentacijama i praktično nisu osjetili odmor. A treći aspekt je taj što do prije tri dana nismo mogli da radimo kako bismo želeli, jer nije bila cela ekipa na okupu. Dakle, prijalo je nekima, ali ne svima", rekao je Srđan Blagojević na konferenciji pred 8. kolo Superlige.

Nezadovoljan je trener Partizana jer tokom reprezentativne pauze nije mogao na treninzima da predstavi igračima sve što je želio. "Prva reprezentativna pauza je iza nas, imali smo prilike nekoliko dana da se odmorimo, barem igrači koji nisu pozvani u reprezentaciju. S druge strane, igrači koji su pozvani, a bilo ih je 11, što je za nas prijatna informacija i pokazatelj i priznanje svima da radimo dobar posao, imali su obaveze u selekcijama. Tek poslednja tri dana smo imali ekipu na okupu, što nas je, bez obzira na to zadovoljstvo, ograničilo u sadržajima koje smo mogli da primenjujemo u trenažnom procesu", rekao je Blagojević.

Zašto Partizan ne može da pobjeđuje stalno?

Po riječima Srđana Blagojevića, njegov tim mora izuzetno ozbiljno da shvata svaku utakmicu u Superligi Srbije, jer nema luksuz da bude nonšalantan. Ekipa se tek formira, gradi se njen identitet i mnogo je mladih fudbalera koji još nisu navikli na seriju zahtevnih mečeva u seniorskom fudbalu.

"Prvi i osnovni razlog je taj što smo mlada ekipa, koja se tek formira, gradi identitet i nikako ne možemo da bilo kojoj obavezi pristupamo opušteno. Druga stvar je što je ispred nas Spartak koji je u prethodnom periodu pokazao kvalitet, posebno psihološki i karakterno. Podatak da su Subotičani u poslednjim minutima utakmice protiv Železničara u Pančevu postigli izjednačujući gol, a onda i protiv Novog Pazara u poslednjem minutu, plus imali penal za pobjedu, govori da ekipa definitivno poseduje karakter. Naravno, i kvalitet, naročito u ofanzivnom dijelu kada je tranzicija u pitanju. To je potentan tim koji može da bude neprijatan", rekao je trener Partizana.

Ipak, Srđan Blagojević je svestan da njegov tim ne može da prepušta ulogu favorita ekipi iz Subotice, koliko god da su fudbaleri Spartaka neugodni.

"Ime Partizana donosi breme favorita. To nije sporno, bez obzira na situaciju i tim izađe na teren, makar izašli i kadeti. Svjesni smo da smo ekipa u sazrevanju, koja raste i svoj identitet. To ima prednosti, ali i nedostatke. Kao i svi klubovi, imamo problematiku i izazove u radu. Ne bježimo od uloge favorita, a da li će biti teško - biće sigurno. Spartak ima igrače kao što su Tomović, Babić, Pavković, Stojanović, posebno u ofanzivnom dijelu, i mogu da budu izuzetno neugodni u tranziciji. Na nama je da to neutrališemo, nametnemo svoje vrijednosti, smanjimo greške koje su se pojavljivale u prethodnim utakmicama i da se nadamo najboljem", zaključio je Blagojević.