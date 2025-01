Fudbalski klub Partizan je predstavio novog trenera Srđana Blagojevića.

Blagojević je stigao kao zamjena za Savu Miloševića koji je odlučio da prekine saradnju sa Partizanom iz ličnih razloga.

Ekipu je u međuvremenu vodio Marko Jovanović, a članovi Radne grupe su odlučili da pruže povjerenje pedesetjednogodišnjem treneru.

Na stadionu u Humskoj je održana konferencija za novinare na kojoj se Blagojević obratio javnosti i navijačima prvi put nakon što je potpisao ugovor sa crno-bijelima.

"Zahvaljujem se upravi kluba, pogotovo Danku Lazoviću i Peđi Mijatoviću, na povjerenju. Velika je čast biti trener Partizana i stati u red velikih imena, kako igračkih, tako i trenerskih. Veliki je izazov i veoma sam ponosan. Dolazim motivisan, ali i iskusan zbog svega što sam prošao u karijeri. Ono što Partizan traži i što ja mogu da ponudim u ovom trenutku se apsolutno poklapa", rekao je Blagojević, pa ubrzo nastavio:

"Danas zvanično počinju pripreme, prva prozivka, ali smo već četiri ili pet dana u pripremi za ono što nas čeka. Operativne stvari su uveliko urađene, sve je spremno za početak rada, a danas imamo prvi trening gdje ćemo se upoznati sa igračima i gdje ćemo im staviti do znanja šta očekujemo od njih."

Kako je došlo do saradnje sa Partizanom?

"Ono što je mene opredijelilo da, bez ikakvog razmišljanja, prihvatim poziv Partizana jeste da je ono što mi je predstavljeno da se traži kao profil za trenera Partizana, ono što ja predstavljam. Sve što je rečeno ja se pronalazim u tome. Siguran sam da su i Lazović i Mijatovi detaljno se raspitali o mojim karakteristikama i da su oni to tražili i vjerujem da su zato doneli ovu odluku. Spreman sam za najveći izazov u svojoj karijeri. Iako sam i do sada radio u klubovima koji su višestruki šampioni svoje zemlje i bivši učesnici grupne faze Lige šampiona, ipak je to u svojoj zemlji nešto drugačije. Siguran sam da će meni Partizan pomoći u razvoju, ali i da ću ja moći da pomognem Partizanu u ovoj situaciji."

Otkrio je i ko će biti u stručnom štabu.

"Prvi pomoćnik biće Dejan Fijala, kondicioni trener Saša Semeredi. Ostaće u stručnom štabu Marko Jovanović. Ostaće i Đorđije Ćetković, Lazar Tomić, trener golmana Nemanja Jovšić i Miša Filipović."

Dobio je podršku Gordana Petrića.

"Sada ne mogu da se sjetim. Ali sa mnogima sam sarađivao. Radio sam sa Đorđem Tomićem u Jakovu. Radili smo na licenci Ivan Tomić, Bata Mirković, Vlada Ivić, Gordan Petrić, eto on mi je poslao poruku i hvala mu. Veoma dobar odnos imam sa dosta igrača koji su igrali u Partizanu."

Da li ga je iznenadio poziv crno-bijelih?

"Ne znam šta bih odgovorio na to pitanje. Rekao sam da su ljudi iz Partizana očigledno dobro bili informisani oko toga šta bih mogao da donesem Partizanu, zato su i donijeli takvu odluku. Podatak da sam se i ja pronašao u ovoj priči, govori da imamo veliko povjerenje jedni u druge. Da se ne lažemo, znamo svi, da u ovom trenutku situacija u klubu nije laka. Da se malo našalim, vjerovatno da je sve kako treba, bilo bi više zainteresovanih za klupu Partizana. Verujem u svoj stručni štab, u igrački kadar kakav jeste."

Govorio je i o aktuelnom igračkom kadru.

"Obavili smo detaljnu analizu prethodnog perioda. Ima dosta zaključaka, nekih dobrih i nekih loših stvari koje smo označili kao prioritet koji bi trebalo da se promjene. Što se tiče novih igrača, zajedno sa čelnicima kluba ćemo razgovarati o tome. U skladu sa situacijom, ne možemo da govorimo o superpojačanjima, već o osvježenjima i korekcijama. Ali bez obzira kakav bude sastav, nećemo odstupiti od onoga što je postavljeno ispred nas kao cilj i željenog načina igre. Čak i ako ne dođe do konkretnih pojačanja ili osvježenje, vjerujem da možemo da dođemo do onoga što želimo u ovom trenutku."

Potpisao je ugovor do kraja sezone.

"To je rezultat nekog poštovanja i respekta koje obije ugovorne strane imaju preka FK Partizan i situaciji u kojoj se nalazi. Trenutna uprava kluba je samo Privremeni organ do juna mjeseca i samim tim i ja, ali i ljudi koji vode klub, pokazuju odgovornost, svesnost i savjesnost u radu. Zato smo došli do rješenja da oročimo ugovor sa mogućnošću produžetka, u zavisnosti od okolnosti koje budu u tom trenutku."

Kakva je njegova zamisao Partizana?

"Ono što bih ja volio da tim Partizana izgleda u narednom periodu, jeste da kada neki navijač dođe, vidi ekipu koja dominira, koja će da bude glavni protagonist na terenu, da nameće dešavanja na terenu sa loptom i bez nje. Da bude ekipa koja će igrati proaktivni fudbal, a situacije zavisiti od toga kako mi hoćemo i mi gradimo. Da budemo agresivni, disciplinovani, organizovani prije svega, da se vidi i običnom navijači van terena šta želimo u svim fazama igre, tranzicijama i prekidu. I na kraju, da budemo ekipa koja će biti uporna u onome što radi i koja će imati konstantnos na terenu. Želimo da napravimo ekipu koja će biti takva. Ne bih ulazio u sisteme igre i detalje kada ulazimo u struku", zaključio je Srđan Blagojević.